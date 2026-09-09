Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Sivas'ta konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bundan sonra da önümüzde bir seçim süreci var. İnşallah Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle hep beraber seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Uraloğlu, Gürün ilçesindeki tarihi Yukarı Suçatı Mescit Önü Camisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra 600 yıllık Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Değirmeni'ni gezen Uraloğlu, ilçede lise ve üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

AK Parti Gürün İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak ülkeye hizmet etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek vererek yetki verdiğini dile getiren Uraloğlu, kendilerinin de güçleri yettiğince yollarına devam edeceklerini belirtti.

Sivas'ın ve Gürün ilçesinin sorunları ile kendilerine düşen görevlerin takipçisi olduklarını belirten Uraloğlu, grup başkanı, il başkanı, bakan yardımcısı ve ilgili isimlerle birlikte gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Başımızda dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var"

Bakan Uraloğlu, yaşanan sıkıntılara rağmen her zaman hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Bakın, bir dünya sıkıntı yaşadık ama biz hizmet noktasında, 'Ekonomi kötü, hizmet etmiyoruz, edemiyoruz' hiç demedik. İyi niyetle yola çıkınca Allah da bizim imkanlarımızı bereketlendirdi. Başımızda dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. O, 'Bana sizler gibi yol arkadaşı nasip ettiği için Rabbime ne kadar şükretsem azdır' diyor. Biz de yakın çalışan insanlar olarak, Allah Teala bize böyle bir lider nasip ettiği için, onunla yol yürüme imkanı nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır." diye konuştu.

Türkiye'nin etrafındaki savaşlara rağmen dimdik ve güçlenerek ayakta durduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Yolları, köprüleri, tünelleri, hastaneleri yapacağız. Hepsi bizim görevimiz ama bizim en iyi yaptığımız şey ne biliyor musunuz? İnsanların gönlüne köprü yapmak. AK Parti teşkilatı olarak biz bunu çok iyi yaptık. Bundan sonra da önümüzde bir seçim süreci var. İnşallah Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle hep beraber seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. O anlamda bize düşen her ne görev olursa bilin ki bir bakan yardımcısı arkadaşım kadar ben de size yakınım."

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de ilçede yapımı devam eden ve başlanacak projeler olduğunu ifade etti.

Sivas için birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Güler, yatırımların artarak devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler daha sonra Gökpınar Gölü'nde incelemede bulundu.

Ziyaretlere, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi katıldı.