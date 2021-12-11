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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL

11.12.2021 10:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, mülkiyeti kendisine ait İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir taşınmazın satışı için ihaleye çıktı. 24 Aralık'ta yapılacak ihale için tahmini bedelin 52,3 milyon lira olarak belirlendiği öğrenildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Abdurrahman Mahallesi hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 4 bin 986,42 metrekare yüzölçümlü 5551 ada 16 parsel sayılı taşınmazın satışı yapılacak.

İHALE 24 ARALIK'TA

Tahmini bedelin 52 milyon 357 bin 410 lira olarak belirlendiği ihale, "kapalı teklif usulü" ile 24 Aralık Cuma günü saat 10.00'da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstekliler, ihale dokümanını Müdürlükte görebilecekleri gibi 300 lira karşılığında temin edebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL

Karayolları Genel Müdürlüğü, Gazete, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL - Son Dakika
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