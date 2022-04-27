Ülke genelinde acente ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Ülke genelinde acente ziyaretleri devam ediyor

27.04.2022 09:13
Ülke genelinde acente ziyaretleri devam ediyor

Düzenli olarak gerçekleştirdiği bölgesel acente ziyaretleriyle sektörün nabzını tutan AXA Sigorta, bu kez Sivas, Giresun, Trabzon'daki acenteleri ve çalışanları ile bir araya geldi.

Düzenli olarak gerçekleştirdiği bölgesel acente ziyaretleriyle sektörün nabzını tutan AXA Sigorta, bu kez Sivas, Giresun, Trabzon'daki acenteleri ve çalışanları ile bir araya geldi.

Küresel bilgi birikimi, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye'de 130 yıldır sigorta sektörüne öncülük eden AXA Sigorta, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği acente ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ile Denizli ve Muğla acentelerine yapılan ziyaretin ardından, bu defa AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken öncülüğünde Sivas, Giresun ve Trabzon'daki acentelere ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretler sırasında geçtiğimiz yılın değerlendirmesi yapılırken; acentelerin iş süreçlerini kolaylaştırmak ve büyümelerine katkı sağlamak için neler yapılabileceği konusunda da fikir alışverişi yapıldı. Aynı zamanda, 2022 yılına dair şirket stratejileri, ürün ve hizmet süreçlerinin gelişim hedefleri üzerine konuşuldu. AXA Kulüp üyesi olan, Sağlık Yıldızı olarak nitelendirilen, konut sigortalarında Türkiye ikinciliğine sahip acentelerin başarıları da ele alındı.

11 Nisan tarihli Trabzon ve Giresun ziyaretlerinde Trabzon'daki turizm alanında, Giresun'daki sanayi alanındaki iş fırsatlarına yönelik acentelerle görüşme yapıldı.

Trabzon'da Şandoğan Sigorta Aracılık Hizmetleri, HMF Sigorta Aracılık Hizmetleri, HSH Sigorta Aracılık Hizmetleri, Sofuoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri, Beşirli Sigorta Aracılık Hizmetleri, Tunalar Sigorta Aracılık Hizmetleri'ni ziyaret eden Yavuz Ölken Giresun'da ise ERM Sigorta Aracılık Hizmetleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

13 Nisan tarihli Sivas ziyaretinde ise, Sivas il birincisi ve AXA Klüp üyesi olan acente Can Baran ile bir araya gelen Yavuz Ölken, Can Baran'a şirket adına tebriklerini sunarken Sivas acentelerinden Sinan Fişne ile de Ekim 2022'de üniversitede bir sigorta etkinliği organizasyonu planlandı.

"Sektöre yön vermeye devam edeceğiz"

Acente ziyaretlerini değerlendiren AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "Türkiye çapında 2 bin 600'den fazla acentemizin gelişimi için büyük bir titizlikle çalışarak, sektörün gelişimine katkı sağlıyoruz. 2018'den beri geniş ölçekli hizmet ağımızla müşteri beklentilerine hızlı yanıt verebilmek için 'Güçlü Bölge Güçlü Acente' stratejisiyle hareket ediyor, bu çerçevede acentelerimizin görüş ve değerlendirmelerini alarak çalışmalarımızı geliştirmek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şimdi de geçtiğimiz yıl büyük özveri göstererek önemli başarılar elde eden acentelerimizle bir aradayız. Hepsini başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Onlardan aldığımız geri bildirimler, şirketimizin yol haritasını oluşturacak. Bu doğrultuda hizmetlerimizi geliştirmeye, sektöre yön vermeye devam edeceğiz" dedi. - TRABZON

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Trabzon, Sigorta, Giresun, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ülke genelinde acente ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


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