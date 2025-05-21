Ülker'den Gençlere Destek: bizz@kampüs Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ülker'den Gençlere Destek: bizz@kampüs Yarışması Sonuçlandı

bizz@kampüs yarışmasında kariyer deneyimi kazanan gençler, ödüllerini aldı. Birincilik 'Caramel Department' takımına.

21.05.2025 12:16
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Ülker'in pazarlama alanında genç yetenekleri desteklemek amacıyla düzenlediği "bizz@kampüs" yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

Şirketten yapılan açıklanmaya göre, her yıl farklı bir Ülker markası için yeni pazarlama fikirlerinin üretildiği yarışma, bu yıl Caramoio markası için düzenlendi.

Bu yıl 14. kez düzenlenen yarışmada, üniversite 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencileri takım kurarak mücadele etti.

Yarışmaya 117 üniversiteden 1108 takım başvururken, Sabancı Üniversitesi'nden, İşletme bölümü öğrencisi Erdem Eren Coşkun ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Alperen Davran'dan oluşan "Caramel Department" takımı projesiyle birinciliğe layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri Barış Emre İşık ve Hüseyin Kızıltaş'ın kurduğu "ShockPops"un ikinci olduğu yarışmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Neva Kızak ve Matematik bölümü öğrencisi Şevval Şahin'in yer aldığı "Harmoni" ise üçüncü oldu.

Ayrıca ilk 3'e giren takımların uzun dönem staj hakkı da kazandığı yarışmada, 240 bin lira para ödülün verildi. Yarışmada birinciliği kazanan takım 90 bin lira, ikinciliği kazanan takım 80 bin lira, üçüncülüğü kazanan takım 70 bin liranın sahibi oldu.

Yenilikçi fikirlerin yarıştığı bizz@kampüs'ün final etkinliğinde Ülker'in üst düzey yöneticileri gençlere destek oldu.

Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen ödül töreninde birinci takıma ödülünü Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, ikinci takıma Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, üçüncü takıma da Ülker Pazarlama Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı takdim etti.

Yarışmacılar marka ekiplerinden süreç boyunca destek aldı

Pazarlama alanına ilgi duyan ve profesyonel kariyerleri öncesi tecrübe kazanmak isteyen öğrencilerin yarıştığı bizz@kampüs'e başvurular yüzde 10 artış olduğu kaydedilirken, 14 Şubat'ta 1108 takımla başlayan yarışma sürecinde başvurusunu tamamlayarak bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan takımlara, marka ekibi tarafından Ülker Caramio ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.

İki aşamalı olarak iletilen vaka çalışmaları çerçevesinde projelerini yollayan takımlar arasından marka ekibinin değerlendirmeleri sonucunda önce ilk 50 takım belirlenmesinin ardından, takımlara ikinci vaka çalışmaları iletildi.

Ülker Marka ve Finans ekibi tarafından 9 Nisan'da ilk 50 takıma "Marka Hikayesi & P&L Eğitimi" konulu webinar düzenlenirken, ilerleyen aşamada 50 takım arasından seçilen ilk 10 takıma 28 Nisan'da Sunum Teknikleri Eğitimi verildi.

Yarışmada ayrıca pazarlama ve insan kaynakları ekipleri tarafından yarışmacı takımlara danışmanlar atandı ve bu danışmanlar, proje sunumlarının hazırlık sürecinde yarışmacılara destek oldu.

"Güven, tutku, işbirliği ve adanmışlık başarıyı da beraberinde getiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, gençlerin yaratıcı fikirlere ve bizz@kampüs gibi projelere duyduğu tutkuyu görmenin kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Kölükfakı, "Güven, tutku, işbirliği ve adanmışlık başarıyı da beraberinde getiriyor. Gençlerin hayal gücüne, emeğine ve tutkularına yürekten inanıyoruz. Bugün burada, binlerce başvuru arasından öne çıkan, fikirleriyle inovasyonun dönüştürücü gücünü bizlere bir kez daha hatırlatan gençlerimizi, geleceğin yaratıcı liderleri olarak görüyoruz. Sadece fikir üreten değil, bu fikirlerin değer yaratacak şekilde hayata geçirilmesine yön veren gençlerimizi yürekten alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı da her yıl gençlerin pazarlama alanında ortaya koyduğu yaratıcı fikirleri görmenin kendileri için büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, bizz@kampüs'ün bu anlamda yalnızca bir yarışma değil, gençlerin meslek yaşamlarına atılmadan önce çözüm odaklı stratejileri geliştirdikleri, ekip olarak çalışmayı deneyimledikleri ve pazarlama alanında derinleşme fırsatı buldukları özel bir platform olduğunu aktardı.

Ülker olarak gençlerin potansiyeline inandıklarını belirten Kabakçı, "Onlara fırsat verildiğinde ne kadar etkili sonuçlar üretebildiklerini her yıl bu yarışmayla bir kez daha gözlemliyoruz. Bu sürecin onların kariyer yolculuklarında değerli bir adım olduğuna inanıyor, tüm katılımcıları gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelecek yıl düzenlenecek bizz@kampüs yarışmasını şimdiden iple çekiyoruz"

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli de bu yıl 14. kez düzenledikleri yarışmada Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin, sadece fikir üretmekle kalmadığını, aynı zamanda bu fikirleri somut projelere dönüştürerek, mesleki anlamda gerçek bir deneyim yaşadığına dikkati çekti.

Yarışmaya katılan gençlerin yalnızca rekabet etmeye değil, öğrenmeye ve üretmeye odaklandığına işaret ederek, Gözleveli, şunları kaydetti:

"Süreç boyunca aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirdiler ve deneyimli ekiplerimizin rehberliğinde Ülker Caramio için hayal ettikleri fikirleri somut birer projeye dönüştürdüler. Gelecek yıl düzenlenecek bizz@kampüs yarışmasını şimdiden iple çekiyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ülker'den Gençlere Destek: bizz@kampüs Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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