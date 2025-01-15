Uludağ'da Yarıyıl Tatili Heyecanı

Ekonomi

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki esnaf ve işletmeciler, beklenenden erken yağan karla başladıkları sezonu yarıyıl tatiliyle taçlandırmak istiyor.

Bursa kent merkezine 40 kilometre uzakta bulunan, teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan Uludağ'daki konaklama tesislerindeki doluluk oranının yarıyıl tatili süresince yüzde 90'ın üzerinde olması bekleniyor.

Uludağ'da kayak, kızak ve kar motoru kiralayanlar ile yiyecek, sıcak içecek satanlar ve kafeterya işletmecileri bu hafta sonundan itibaren başlayacak yarıyıl tatilini verimli geçireceklerine inanıyor.

Son yağışlarla kar kalınlığının 67 santimetreyi geçtiği kayak merkezinde kar yağışının sömestirde de aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.

Yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yarıyıl tatili için rezervasyon hareketliliği devam ediyor. Uludağ'daki esnaf da hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.

"Önümüzde sömestir var ve beklentimiz yüksek"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, 200'ü aşkın kayak öğretmeniyle Uludağ'da tatilcilere eğitim verdiklerini söyledi.

Son 5 yılın istedikleri düzeyde geçmediğini belirten Usta, "Bu yıl beklentimiz çerçevesinde bizi 1980'li yıllara götürdü. Erken kar yağışı oldu ve 10 Aralık'ta sezon açıldı. Şu an için avantajlıyız." dedi.

Usta, işlerine odaklandıklarını ve sezonun iyi devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Eğitmenler olarak işimize odaklanmış durumdayız. Sezon öncesinde fiyatlar biraz yüksek gibi geldi ama işletmeciler daha duyarlı davrandı, fiyatlarını duruma göre rakamları geri çektiler. Önümüzde sömestir var ve beklentimiz yüksek. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdik. Pist güvenliğiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz, çok fazla yaya dolaşıyor. Bunun da önlemi alınır diye düşünüyorum. İşletmeler ve biz eğitmenler daha duyarlı olup bu işi düzeltmemiz gerekiyor. İnsanımız bu durumdan rahatsız olduğu için yurt dışına gidebiliyor. Biz onların yurt dışına gitmemeleri için ders ücretlerini, kayak kiralamalarını gereken düzenlemeleri yapmak zorunda kaldık."

Uludağ'da profesyonel ve acemi herkesin kayak yapabileceği pistlerin bulunduğunu anlatan Usta, kayak takımının günlük ortalama 1300 liraya kiraya verildiğini söyledi.

"Elimizden geldiği kadar fiyatlarımızı makul tutmaya çalışıyoruz"

Uludağ'da kayak ve snowboard kiralama işletmeciliği yapan Dilek Yavrucu da sezonun erken başladığını ve yılbaşıyla yoğunluğun artığını ifade etti.

İyi bir sezon geçirdiklerini belirten Yavrucu, "Yarıyıl tatili eminim daha iyi olacak. Birçok kişi şu anda sömestiri bekliyor." dedi.

Uludağ'da kar motoru kiralama işletmeciliği yapan Doğukan Boztepe de hazırlıklarını yaptıklarını ve sömestiri dört gözle beklediklerini söyledi.

Boztepe, yoğun bir dönem beklediklerini belirterek kısa, orta ve uzun turların olduğunu anlattı.

Sarıalan bölgesinde sucuk ekmek ve sıcak içecek satan Tugay Uyanık da kara özlem duyanların bölgeye çocuklarıyla gelip eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Uyanık, bu sezon karın erken gelmesiyle umutlarının artığını ifade ederek "Burası turizm bölgesi olduğu için yılbaşından sonra yoğunluk oldu. Dünyanın her yerinden özellikle Orta Doğu'dan Arap ülkelerinden geliyorlar. Sömestirde vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi bekliyoruz. Onları en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar fiyatlarımızı makul tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.