Uludağ Enerji'ye Uluslararası Yatırım - Son Dakika
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Uludağ Enerji'ye Uluslararası Yatırım

23.07.2026 10:57
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IFC ve Proparco, Uludağ Enerji'ye yatırım yaparak Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendiriyor.

Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco, sürdürülebilir altyapı yatırımcısı Actis'in çoğunluk hissedarı olduğu Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'ye (Uludağ Enerji) öz sermaye yatırımıyla azınlık hissedarı olarak ortak oldu.

Uluslararası Finans Kurumundan yapılan açıklamaya göre, IFC, Proparco ile birlikte Uludağ Enerji'ye öz sermaye yatırımcısı olarak katılırken yatırım, Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Uludağ bölgesine hizmet veren elektrik şebekesinin yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik Uludağ Enerji'nin kapsamlı yatırım programını destekleyecek ve aynı zamanda sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi risklere karşı altyapının dayanıklılığının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da sanayinin güvenilir elektrik arzına erişimini güçlendirecek yatırım, imalat, tarım-gıda, lojistik ve ihracat odaklı sektörlerin yoğunlaştığı bölgede verimlilik ve rekabet gücünün artmasına da destek olacak.

Uludağ Enerji, Türkiye'deki elektrik kullanıcılarının yaklaşık yüzde 6'sına hizmet veriyor. Dünya Bankası Grubu'nun Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik geniş kapsamlı desteğiyle uyumlu olan bu yatırım, şebeke modernizasyonu ve dijitalleşmeyi destekleyerek elektrik şebekesinin artan güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini sisteme dahil edebilmesine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Actis Uzun Vadeli Altyapı Başkanı Adrian Mucalov, şunları kaydetti:

"IFC ve Proparco'nun Uludağ Enerji'ye ortak olması, bu yatırımla başından beri hedeflediğimiz noktaya ulaştığımızı gösteriyor. Yüksek kaliteli ve düzenlemeye tabi bir işletmeyi devraldık, kurumsal yapısını güçlendirdik ve şirketi yeni küresel yatırımcıları çekebilecek bir noktaya taşıdık. Önde gelen kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu taahhüdü, platformun kalitesine, Uludağ Enerji ekibiyle kurduğumuz güçlü operasyonel ortaklığa ve Türkiye'nin elektrik altyapısında gördüğümüz fırsata duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir."

IFC Orta Doğu ve Orta Asya Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bölge Endüstri Direktörü Sumeet Thakur ise "Elektrik dağıtımı, elektrik arz sisteminin omurgasıdır. Bu işlemle IFC, özel sermayeyi mobilize ediyor, daha fazla ve daha iyi istihdamı destekliyor ve enerji sektöründe özel sektör öncülüğündeki hizmet modellerinin önemine dair piyasaya güçlü bir mesaj veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Uludağ, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uludağ Enerji'ye Uluslararası Yatırım - Son Dakika

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