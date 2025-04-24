Uludağ Zirvesi: Dirençli Kentler İçin Tartışmalar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Business School işbirliğiyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen Uludağ Dirençli Kentler Zirvesi, kentleşme, sanayi, finans ve kentsel dönüşüm başlıklarında önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın tarihsel mirasını ve sanayileşmedeki öncülüğünü vurgulayarak, geleceğin dirençli şehirlerinin inşasında kentin rolüne dikkat çekti.

İbrahim Burkay konuşmasında, şehirleşmenin sadece nüfus artışıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet birikiminin ifadesi olduğunu belirtti. Bursa'nın tarih boyunca ticaret ve üretimin merkezi olduğunu vurgulayan Burkay, "1960'lı yıllarda Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Bursa, planlı kalkınmanın da öncüsü olmuştur" dedi. Bugün 200 ülkeye ihracat yapan ve 35 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan Bursa'nın, Türkiye ekonomisine liderlik eden bir kent kimliğine sahip olduğunu dile getirdi.

Bursa'nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken İbrahim Burkay, mekansal planlamanın önemine vurgu yaptı. "Geçmişteki hatalardan ders çıkararak geleceğimizi daha bilinçli ve planlı bir şekilde inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" diyen Burkay, kentin geleceğini şekillendirecek en önemli adımlardan birinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı olduğunu belirtti.

Bu planın yalnızca yeni yollar ya da konutlar için değil, bütüncül bir gelecek senaryosu ile birlikte ele alındığında anlam kazandığını ifade etti.

"Modern, dirençli ve sağlıklı yaşam alanları, sanayi, ticaret ve lojistik altyapılarla birlikte tasarlandığında çocuklarımıza gurur duyacakları bir şehir bırakabiliriz. BTSO olarak bu hedef doğrultusunda stratejik projeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Kentsel dönüşümde güven ve finansman anahtar rolde"

Zirvenin dikkat çeken oturumlarından biri olan "Kentsel Dönüşüm Ekonomisi: GYF & GYO Finansman Modelleri" başlığında konuşan Atış Şirketler Grubu Finansal Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cihan Tokgöz, dönüşüm süreçlerinin başarısında güven duygusunun ve etkili iletişimin önemine değindi. Tokgöz, kentsel dönüşümün sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal bir süreç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İletişim süreci doğru yürütülmeli. Hak sahiplerine hakları net bir şekilde anlatılmalı. Yerel yönetimlerin sürece dahil edilmesi güveni artıracaktır. İnsan aidiyet duyduğu sürece dönüşüme katılır." Finansal sürdürülebilirliğe de dikkat çeken Tokgöz, Gayrimenkul Yatırım Fonlarının (GYF) dönüşüm projelerinde etkin kullanılmasının, projelerin gerçekleştirilmesini ve sürdürülebilirliğini kolaylaştıracağını ifade etti. Esnek ve kişiye özel ödeme planlarının bu süreçte önemli olduğuna değindi.

Dirençli kentler için ortak akıl

Zirve, finans ve kentsel dönüşüm uzmanlarının yanı sıra akademisyenleri de bir araya getirerek, dirençli kentlerin oluşturulmasında dikkate alınması gereken stratejik unsurları tartışmaya açtı. Katılımcılar, şehirlerin iklim krizi, göç, afet riski gibi sorunlarla baş edebilmesi için uzun vadeli, bütüncül ve katılımcı çözümler geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Zirvede BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, zirveye katkılarından dolayı Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış'a teşekkür plaketi sundu. - BURSA