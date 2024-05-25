Türkiye Yem Sanayicileri Birliği: Türkiye, yem üretiminde Avrupa birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği: Türkiye, yem üretiminde Avrupa birincisi

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği: Türkiye, yem üretiminde Avrupa birincisi

Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yem üretimi ve mısırın endüstride kullanımı konuları ele alındı. Türkiye'nin yem üretimindeki başarısı ve mısırın hayvansal gıda üretimindeki önemi vurgulandı. Ayrıca, mısır atıklarının endüstride kullanım potansiyeli ve nişasta sektörünün mısır değerine katkısı da konuşuldu.

25.05.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi oturumlarla devam ediyor.

Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde kentte bir otelde düzenlenen etkinlikte, "Mısır Üretimi ve Endüstrisi" oturumu gerçekleştirildi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Büyükselçuk, oturumda yaptığı konuşmada, yem sektörünün bitkisel ve hayvansal üretim arasında bir köprü kurduğunu söyledi.

Türkiye'nin yem üretiminde önemli bir noktada olduğunu belirten Büyükselçuk, "2023 yılında Türkiye 78 milyon ton yem üretimiyle Avrupa birincisi, dünya 7'ncisi olmuştur. Bu yemleri 580 yem fabrikasında yüzde 65 kapasite kullanımıyla üretmekteyiz. 2000'li yıllardan bu yana hububat üretimimizin yüzde 35, yağlı tohum üretimimizin 67 arttığı bir dönemde karma yem sanayi 5 kata yakın yüzde 477 büyümüştür. Bu da sektörümüzün dinamizmini göstermektedir." diye konuştu.

Büyükselçuk, Türkiye'de piyasaya arz edilen mısırın 75'inin yem amaçlı kullanıldığına dikkati çekti.

Mısır fiyatlarının aşırı arttığı dönemlerde yem rasyonlarına üzülerek de olsa insan gıdası olan buğdayın girdiğini anlatan Büyükselçuk, şöyle devam etti:

"Biz aslında bunu çok da tercih etmiyoruz. Buğday insan gıdası olarak kullanılmalı. Kullandığımız mısır ve türevleri, kanatlı yemlerinde yüzde 50-60, besi yemlerinde yüzde 30-40, süt yemlerinde yüzde 50-60 oranında rasyonlara dahil edilebilir. Bu nedenle mısır ve türevlerinin tedariki özellikle beyaz et ve yumurta başta olmak üzere hayvansal gıda üretimi açısından çok büyük önem arz etmektedir."

Mısırın endüstride kullanımı

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hamurcu da oturumda "Mısır Atıklarının Endüstride Ürüne Dönüşüm Potansiyeli" konulu sunumunda, mısırın koçanından püskülüne kadar çok kıymetli bir ürün olduğunu söyledi.

Küresel bakıldığında mısır üretiminin son 10 yılda yüzde 40'lık bir artışla 1 milyar ton kapasitesine ulaştığını ifade eden Hamurcu, "Mısırın koçanı 100 kilogram danelik mısırın 18 kilogramını oluşturuyor. 1 milyar ton kapasiteyi düşündüğümüzde 180 milyon ton sömek dediğimiz maddeyi elde etmiş oluyoruz. Bu kıymetli bir şey. Eğer bunu daha etkin kullanabilirsek elimizdeki mısır üretimi çok daha farklı noktaya da getirmiş olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamurcu, mısır atıklarının biyo kompozit madde yapımından kağıt ve inşaat sektörüne kadar çok fazla kullanım alanı olduğuna dikkati çekti.

Nişasta Sanayicileri Derneği Başkanı İsmail Başaran da "Mısır; Nişastadan Daha Fazlası" başlıklı konuşmasında, nişasta sektörünün, Türkiye'de üretilen mısırın yüzde 25'ini kullandığını belirterek, "Biz mısıra 10 kata yakın değer katıyoruz." dedi.

Oturumda, Ulusal Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da Türkiye ve dünyada mısır üretim alanı ve rekolteleri hakkında bilgi verdi.

Sunar Grup temsilcisi Hakan Yüzer de "Üreticinin Gözünden Mısır" hakkında bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Mısır, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Yem Sanayicileri Birliği: Türkiye, yem üretiminde Avrupa birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 16:05:03. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği: Türkiye, yem üretiminde Avrupa birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement