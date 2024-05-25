Türkiye Yem Sanayicileri Birliği: Türkiye, yem üretiminde Avrupa birincisi

Ekonomi

Adana'da gerçekleştirilen Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi oturumlarla devam ediyor.

Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde kentte bir otelde düzenlenen etkinlikte, "Mısır Üretimi ve Endüstrisi" oturumu gerçekleştirildi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Büyükselçuk, oturumda yaptığı konuşmada, yem sektörünün bitkisel ve hayvansal üretim arasında bir köprü kurduğunu söyledi.

Türkiye'nin yem üretiminde önemli bir noktada olduğunu belirten Büyükselçuk, "2023 yılında Türkiye 78 milyon ton yem üretimiyle Avrupa birincisi, dünya 7'ncisi olmuştur. Bu yemleri 580 yem fabrikasında yüzde 65 kapasite kullanımıyla üretmekteyiz. 2000'li yıllardan bu yana hububat üretimimizin yüzde 35, yağlı tohum üretimimizin 67 arttığı bir dönemde karma yem sanayi 5 kata yakın yüzde 477 büyümüştür. Bu da sektörümüzün dinamizmini göstermektedir." diye konuştu.

Büyükselçuk, Türkiye'de piyasaya arz edilen mısırın 75'inin yem amaçlı kullanıldığına dikkati çekti.

Mısır fiyatlarının aşırı arttığı dönemlerde yem rasyonlarına üzülerek de olsa insan gıdası olan buğdayın girdiğini anlatan Büyükselçuk, şöyle devam etti:

"Biz aslında bunu çok da tercih etmiyoruz. Buğday insan gıdası olarak kullanılmalı. Kullandığımız mısır ve türevleri, kanatlı yemlerinde yüzde 50-60, besi yemlerinde yüzde 30-40, süt yemlerinde yüzde 50-60 oranında rasyonlara dahil edilebilir. Bu nedenle mısır ve türevlerinin tedariki özellikle beyaz et ve yumurta başta olmak üzere hayvansal gıda üretimi açısından çok büyük önem arz etmektedir."

Mısırın endüstride kullanımı

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hamurcu da oturumda "Mısır Atıklarının Endüstride Ürüne Dönüşüm Potansiyeli" konulu sunumunda, mısırın koçanından püskülüne kadar çok kıymetli bir ürün olduğunu söyledi.

Küresel bakıldığında mısır üretiminin son 10 yılda yüzde 40'lık bir artışla 1 milyar ton kapasitesine ulaştığını ifade eden Hamurcu, "Mısırın koçanı 100 kilogram danelik mısırın 18 kilogramını oluşturuyor. 1 milyar ton kapasiteyi düşündüğümüzde 180 milyon ton sömek dediğimiz maddeyi elde etmiş oluyoruz. Bu kıymetli bir şey. Eğer bunu daha etkin kullanabilirsek elimizdeki mısır üretimi çok daha farklı noktaya da getirmiş olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamurcu, mısır atıklarının biyo kompozit madde yapımından kağıt ve inşaat sektörüne kadar çok fazla kullanım alanı olduğuna dikkati çekti.

Nişasta Sanayicileri Derneği Başkanı İsmail Başaran da "Mısır; Nişastadan Daha Fazlası" başlıklı konuşmasında, nişasta sektörünün, Türkiye'de üretilen mısırın yüzde 25'ini kullandığını belirterek, "Biz mısıra 10 kata yakın değer katıyoruz." dedi.

Oturumda, Ulusal Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da Türkiye ve dünyada mısır üretim alanı ve rekolteleri hakkında bilgi verdi.

Sunar Grup temsilcisi Hakan Yüzer de "Üreticinin Gözünden Mısır" hakkında bir konuşma yaptı.