ULUSKON Başkanı Atasoy: Romanya ile iş birliği yapacağız

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Romanya Ankara Büyükelçisi Ştefan Tinca ile bir araya geldi. Başkan Atasoy, Romanya Büyükelçiliği ile ihracat ve yatırımlar konusunda iş birliği yapılacağını bildirdi.

Romanya Ankara Büyükelçisi Ştefan Tinca ve Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Mihaela Turbaceanu, ULUSKON Genel Başkanı ve IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u genel merkezde ziyaret etti. Başkan Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye, ULUSKON aracılığıyla inşaat ve savunma sektörlerinden Romanya'ya yatırım talebinde bulunan iş insanları da katıldı. Başkan Atasoy, son dönemlerde Romanya'ya olan yatırımların arttığını kaydederek, "Romanya son dönemlerde güzel yatırım fırsatları sunuyor. Örneğin, işlenmiş gıda sektöründe büyük bir açık var. Yatırımcılar tarımdan ziyade bu alana yönelebilirler. Ayrıca ülkenin bakır ve çinko potansiyellerini de değerlendirmekte fayda var" dedi.

'TÜRK İŞ DÜNYASIYLA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'

Büyükelçi Tinca toplantıda yaptığı konuşmada, "Uzun zamandır milletlerimiz ticari etkileşim halinde birbirimize bir şeyler katıyoruz. Türkiye'nin Avrupa'da ticaret faaliyetlerinin en canlı olduğu ülke Romanya'dır. Bunu iki tarafın da yararına olacak şekilde devam ettirmek en büyük temennim. Romanya artık gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarak gelişmiş ülke olma yönünde hızla ilerlemektedir. Bu durum, üye olduğu örgüt ve organizasyonlardaki değişikliklerden de kolayca anlaşılıyor" dedi. Büyükelçi Tinca, Genel Başkan Atasoy'u 2022 yılının nisan ayında ona eşlik edecek bir iş heyetiyle birlikte Romanya'ya davet etti. Büyükelçi Tinca, "Türk iş dünyasıyla çalışmak istiyoruz. Bu alanlardan Romanya'ya yatırımcılar bekliyoruz. Bu alanlardan tarafımıza Türk iş insanlarını yönlendirdiği için Başkan Atasoy'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Bu kapsamda Romanya Büyükelçiliği ile ihracat ve yatırım konusunda iş birliği yapacaklarını kaydeden Başkan Atasoy, Türkiye'nin Romanya'ya olan ihracatını da ilerletmeye önem gösterdiklerini kaydetti. Atasoy, "Romanya'ya yatırım yapmak isteyen her sektörden iş insanlarına ULUSKON olarak yol göstereceğiz. Sonrasında birlikte Romanya'yı ziyaret edeceğiz. Başta ihracat olmak üzere, yatırımlar konusunda Romanya büyükelçiliği ile iş birliği yapacağız" diye konuştu.

İki ülkenin arasında gerçekleşecek bu iş birliğinin, Romanya ve Türkiye'nin arasındaki ithalat ve ihracatı arttırması planlanıyor.

- Ankara