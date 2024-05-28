Uluslararası Bankacılık Federasyonu Türkiye Ekonomisinde Değişim Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası Bankacılık Federasyonu Türkiye Ekonomisinde Değişim Bekliyor

Uluslararası Bankacılık Federasyonu Türkiye Ekonomisinde Değişim Bekliyor

Uluslararası Bankacılık Federasyonu (IBFED) Genel Müdürü Hedwige Nuyens, Türkiye'de ekonomi, finans ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye ekonomisinde bir değişim yaşanıyor. Türkiye ekonomisinde yakında çok iyi bir görünüm olmasını bekliyoruz. Bankacılar olarak biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu belirterek, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam etmeyi ve daha fazla işbirliği yapmayı düşünmeliyiz.

28.05.2024 11:23
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Uluslararası Bankacılık Federasyonu (IBFED) Genel Müdürü Hedwige Nuyens, Türkiye'de ekonomi, finans ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinde bir değişim yaşanıyor. Türkiye ekonomisinde yakında çok iyi bir görünüm olmasını bekliyoruz. Bankacılar olarak biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Hedwige Nuyens, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Federasyon olarak Türkiye'de ekonomi, finans ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Nuyens, "Türkiye ekonomisinde bir değişim yaşanıyor. Türkiye ekonomisinde yakında çok iyi bir görünüm olmasını bekliyoruz. Bankacılar olarak biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

Nuyens, bankacılık sektörünün her ekonominin kilit paydaşlarından olduğuna işaret ederek, "Tüm Türk bankaları, Türk toplumunun enflasyon oranları ve artan fiyatlarla yüzleşebilmesini sağlamak için merkez bankası ve siyasi otoritelerle çok yakın çalışmaktadır. Bazı başarılar görüyoruz. Ekonomide istikrar olacağına dair daha fazla güvene doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem çok güçlü uluslararası bankaları hem de yabancı şirketleri kendine çekmeyi başaran şaşırtıcı bir ülke olduğunu kaydeden Nuyens, yabancı bankalarla Türk bankaları arasında çok başarılı ortak girişimler olduğunu söyledi.

Nuyens, "Dolayısıyla Türkiye'nin çok başarılı olduğunu ve aslında uluslararası düzeyde ve özellikle Arap dünyasında işbirliklerini artırdığını düşünüyorum." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin kentin finans sektöründeki öneminin artması konusunda etkili olacağına işaret eden Nuyens, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok özel bir özelliği var, o da doğu ile batıyı birleştirebilen bir ülke olması. Ülkenin kuzeyinde ve güneyinde gelişmiş, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin bir araya geldiği pek çok ekonomi var. Bu özellikle Türkiye için önemli ve ülkenin ekonomisini güçlendireceğini düşünüyorum."

"Türkiye, hem Birleşik Krallık'a hem de hem de AB'ye karşı güvenilir bir ortak"

Nuyens, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu belirterek, "Çünkü Türkiye, genç bir nüfusa sahip. İşsizlik oranları düşük ve Türkiye'nin görünümü halen olumlu. Bence hepimiz Türkiye'ye yatırım yapmaya devam etmeyi ve daha fazla işbirliği yapmayı düşünmeliyiz." görüşünü aktardı.

Türkiye'nin Arap dünyası tarafından yakından takip edildiğini dile getiren Nuyens, şöyle devam etti:

"Türkiye'de iyi işler yaptığınızda Arap ülkeleriyle işbirliği yapma şansınızı da artırabiliyorsunuz. Elbette halen çok fazla belirsizlik sürüyor ancak ekonomi güven kazanıyor ve bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl boyunca kendimize güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Nuyens, dünyada bankacılık sektörünün ekonomiler için güçlü bir dayanak olan büyümeye odaklanmaktan ziyade, sürdürülebilirliğe odaklanmaya doğru büyük bir değişimin eşiğinde olduğuna dikkati çekti.

Bunun tam bir değişim olduğunu dile getiren Nuyens, çünkü sadece büyümeye değil, net sıfıra nasıl geçileceğine, iklim değişikliğinin ve gelecek yıllarda görülecek demografik düşüşün nasıl ele alınacağına da bakılması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Nuyens, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bankacılık ve finans sektöründe işbirliklerinde ortak çıkarlar bulmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Mesele, işbirliğinin her iki ülke için de karşılıklı olarak nasıl faydalı olabileceğini görmek. Türkiye aslında açık bir ekonomi ve her zaman hem Birleşik Krallık'a hem de bir bütün olarak Avrupa Birliği'ne karşı güvenilir bir ortak olmuştur. Sadece işbirliğine ve birlikte neler yapabileceğimize odaklanmalıyız. Bu konuda bankacılar olarak bize büyük bir rol düştüğünü düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uluslararası Bankacılık Federasyonu Türkiye Ekonomisinde Değişim Bekliyor - Son Dakika

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