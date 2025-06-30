Uluslararası Hukuk Konferansı Boğaziçi'nde - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası Hukuk Konferansı Boğaziçi'nde

30.06.2025 14:53
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Boğaziçi Üniversitesi, 5-6 Temmuz'da çatışma sonrası adalet ve yeniden inşa konferansı düzenleyecek.

Boğaziçi Üniversitesi, "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla 5-6 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası hukuk konferansına ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından organize edilen "Boğaziçi International Law Conference (BILC 2025)", üniversitenin Güney Kampüsü'nde yer alan tarihi Albert Long Hall'da gerçekleştirilecek.

İki gün boyunca sürecek olan etkinliğin açılış oturumunu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır gerçekleştirecek.

Zirvenin ana konuşmacıları arasında Birleşmiş Milletler eski raportörü ve Princeton Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Richard Falk ile Cornell Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Dr. Siba N'Zatioula Grovogui yer alacak.

Konferansa ayrıca Leiden Üniversitesi, King's College London, Xi'an Jiaotong- Liverpool Üniversitesi, Ottawa Üniversitesi, Pretoria Üniversitesi gibi dünya çapında saygın akademik kurumlardan pek çok önemli isim katılacak.

Konferansta çatışma sonrası toplumların yeniden yapılanma süreçlerinde adalet mekanizmalarının rolü, uluslararası ceza hukuku, ekonomik yeniden inşa, göç ve mülteci politikaları, anayasal dönüşüm süreçleri ile çevresel zararların giderilmesi gibi konular masaya yatırılacak.

Birçok uzman akademisyen ve hukukçu konuşmacı olarak yer alacak

"Uluslararası Ceza Hukuku ve Adalet", "Mültecilerin Yeniden Entegrasyonu", "Çatışma Sonrası Ekonomik Yeniden Yapılanma" ve "Çevresel Zararların Telafisi" gibi başlıklar altında birçok uzman akademisyen ve hukukçu konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin öne çıkan oturumları arasında Prof. Carsten Stahn'ın yönettiği "Çatışma Sonrası Uluslararası Ceza Hukuku ve Sanatsal Yaklaşımlar", Prof. Satvinder Juss'un moderatörlüğündeki "Mültecilerin Hukuki ve Sosyal Yeniden Entegrasyonu" ile Prof. Patrick Dumberry'nin katılacağı "Çatışma Sonrası Uluslararası Yatırım Hukuku ve Devletlerin Devamlılığı" başlıklı paneller yer alacak.

Ayrıca, çevresel hasarların giderilmesine yönelik oturumda, Birleşmiş Milletler eski özel raportörü Prof. Hilal Elver, çatışma sonrası çevresel felaketler ve gıda güvenliği konularında değerlendirmelerde bulunacak.

"Uluslararası düzeyde hukuk anlayışına katkıda bulunmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, çatışmaların ardından adalet ve yeniden yapılanma süreçlerini farklı perspektiflerden değerlendirmek için dünyanın önde gelen akademisyenlerini ve hukukçularını dünyanın merkezi konumundaki İstanbul'da buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Naci, "Bu konferansla uluslararası hukukun uygulamadaki zorlukları ve gelecekteki rolü üzerine önemli tartışmalar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır da amaçlarının uluslararası hukukun çatışma sonrası toplumlarda üstlenebileceği önemli rolleri değerlendirmek ve bu konudaki akademik ve mesleki birikimi artırmak olduğunu kaydetti.

Bozbayındır, "Farklı disiplinlerden gelen katılımcılarımızla birlikte önemli akademik tartışmalara ev sahipliği yaparak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hukuk anlayışına katkıda bulunmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uluslararası Hukuk Konferansı Boğaziçi'nde - Son Dakika

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