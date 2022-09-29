S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti - Son Dakika
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S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti

29.09.2022 18:40
S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 5,2'ye, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 2,8'e yükseltildiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 5,2'ye, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 2,8'e yükseltildiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı "Küresel Ekonomik Görünüm, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ve Gelişen Piyasalar; Enflasyonu, Faiz oranlarını ve Büyümeyi Dengelemeye Çalışmak" başlıklı raporunda, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıla ilişin ekonomik büyüme tahminleri yükseltildi.

Raporda, Türk ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin 1,7 puan artırılarak yüzde 5,2'ye revize edilmesine gerekçe olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde büyümenin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi ve kış aylarına kadar sürmesi beklenen turizm sektörünün güçlü performans sergilemesi gösterildi.

S&P raporunda, Türk ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesi yönündeki kararın ise ilerde genişleyici makroekonomik politika adımlarının devam edeceğine ilişkin beklentileri yansıttığı kaydedildi.

Raporda, 2023'teki parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümetin uygulanabileceği olası ek politika desteği beklentisiyle, Türkiye'nin gelecek yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin de 1,1 puan artırılarak yüzde 2,8'e yükseltildiği ifade edildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin sert bir küçülmeye gitmesi beklenirken, bölgede gelecek dönemde kredi derecelendirme kuruluşunun temel ekonomik senaryosunda bile 2023 yılı itibarıyla yüzde 0,3 ile neredeyse yok denecek kadar küçük bir büyümenin öngörülebildiği dile getirildi.

S&P'nin raporunda, bu yılın ağustos ayında yüzde 80 seviyesine ulaşan enflasyonun genişlemeci politikalar nedeniyle bir süre daha çok yüksek seviyelerde seyrettikten sonra, enerji fiyatlarının daha ılımlı hale gelmesi ve baz etkisiyle kademeli olarak azalarak 2023'te yüzde 40 seviyesine düşmesinin beklendiği belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, "Gelişmekte olan bazı önemli EMEA ekonomilerinde ekonomik faaliyet gözle görülür şekilde yavaşladı. Kötüleşen jeopolitik ve finansal koşulların, özellikle gelişmekte olan Avrupa'da, yılın geri kalanında ve 2023'ün başlarında büyüme üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gelişen piyasalarda ise Türkiye'nin güçlü turizm performansının örnek verildiği raporda, "Enerji ihracatçıları için hala çok uygun ticaret koşulları mevcut. Türkiye'nin kışa kadar uzayacak olan patlayan turizm sezonu da dahil olmak üzere, genel olarak zorlu bölgesel ekonomik görünüm içerisinde bazı parlak noktalar mevcut." değerlendirmesinde bulunuldu.

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KILIÇDAROĞLU: HER ANNENİN EVLADINI HUZUR İÇİNDE YATAĞA YATIRDIĞI BİR TÜRKİYE İSTİYORUM KILIÇDAROĞLU: HER ANNENİN EVLADINI HUZUR İÇİNDE YATAĞA YATIRDIĞI BİR TÜRKİYE İSTİYORUM
Kaynak: AA

Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti - Son Dakika

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