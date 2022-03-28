Uluslararası lojistik şirketi Gebrüder Weiss, yeni şubesini Mersin'de açtı - Son Dakika
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Uluslararası lojistik şirketi Gebrüder Weiss, yeni şubesini Mersin'de açtı

28.03.2022 15:32
Uluslararası lojistik şirketi Gebrüder Weiss, yeni şubesini Mersin'de açtı

Avusturya merkezli uluslararası lojistik şirketi Gebrüder Weiss, Türkiye'deki üçüncü şubesini Mersin'de açtı.

Avusturya merkezli uluslararası lojistik şirketi Gebrüder Weiss, Türkiye'deki üçüncü şubesini Mersin'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2012'den beri parsiyel yük taşımacılık işlemlerinin yanı sıra hava ve deniz taşımacılık hizmetleri sunan Gebrüder Weiss, İstanbul ve İzmir'den sonra Mersin'de de hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebrüder Weiss Yönetim Kurulu Başkanı Wolfram Senger-Weiss, Türkiye'nin, yükselen bir pazara sahip olduğunu belirtti.

İstanbul ve İzmir'den sonra Mersin ile yeni bir bölgeyi daha hizmet kapsamlarına aldıklarını aktaran Senger-Weiss, "Yeni lokasyonumuz, Akdeniz bölgesine elverişli ulaşım bağlantıları ve hinterlandındaki endüstriyel bölge ve sanayi işletmelerine olan yakınlığıyla önemli avantajlar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Senger-Weiss, Türkiye'nin Akdeniz'deki konumu sayesinde Asya ve Avrupa arasında önemli birleşme noktası olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ayrıca Orta Asya ve Çin yönünde 'orta koridor' diye adlandırılan yeni İpekyolu hattında önemli bir geçiş alanı sunmaktadır. Bu geçiş hattı, Rusya'nın 'kuzey koridoru' hattına bir alternatif oluşturmaktadır ve Türkiye üzerinden Kafkasya, Azerbaycan, Türkmenistan yoluyla Çin'e kadar uzanmaktadır. Orta koridor hattında bulunan çoğu ülkede kendi şubelerimiz var ve bu bölgelerdeki yerel, yasal ve kültürel özellikleri biliyoruz. Müşterilerden, bu rotadaki nakliye işlemleri için daha yüksek bir talep alıyoruz."

Gebrüder Weiss Türkiye Hava ve Deniz Genel Müdürü Çiler Keskinel de üreticilerin doğrudan yakınında olmanın önemli bir avantaj olduğunu belirterek, "Bölgedeki müşterilerimize, hava ve deniz taşımacılığı hizmetlerinin yanı sıra ilaç ve multimodal taşımacılığı, depo lojistiği ve gümrük işlemleri hizmetleri de sunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Avusturya, Akdeniz, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası lojistik şirketi Gebrüder Weiss, yeni şubesini Mersin'de açtı - Son Dakika


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