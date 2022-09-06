Carrefour, Belçika'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyatı dondurdu - Son Dakika
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Carrefour, Belçika'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyatı dondurdu

06.09.2022 16:51
Carrefour, Belçika'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyatı dondurdu

Uluslararası market zinciri Carrefour, Belçika'da 100 gün için 100 ürünün fiyatını dondurma kararı aldı.

Uluslararası market zinciri Carrefour, Belçika'da 100 gün için 100 ürünün fiyatını dondurma kararı aldı.

Fransız market zinciri Carrefour, Belçika"da halkın enflasyon karşısında satın alım gücüne katkı sağlamak için yeni bir kampanya başlatıldığını açıkladı.

Buna göre, Carrefour Belçika'da 100 gün boyunca 100 ürünün fiyatını değiştirmeyecek.

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile ürünlerin fiyatı, enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden etkilenmeyecek.

Marketin belirlediği 100 ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil, muz ve kivi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

Carrefour, geçen ay Fransa'da da benzer bir kampanya başlatmış ve 100 üründe fiyatları dondurmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Belçika'da enerji ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltti.

Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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Kaynak: AA

Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Carrefour, Belçika'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyatı dondurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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