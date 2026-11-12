UNEP, metan azaltımını 26 milyon otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer buldu - Son Dakika
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UNEP, metan azaltımını 26 milyon otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer buldu

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UNEP, COP31'de ülkelerin ve petrol-gaz işletmelerinin metan emisyonlarında sağladığı toplam azaltımın bir yılda 26 milyon otomobilin trafikten çekilmesine eş değer olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre Petrol ve Gaz Metan Ortaklığı 2.0'a üye şirket sayısı 164'e çıktı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), ülkelerin metan emisyonlarının azaltımında somut ilerleme sağlamaya başladığını ve toplam azaltımın bir yıl boyunca 26 milyon otomobilin trafikten çekilmesine eş değer miktarda olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) UNEP Uluslararası Metan Emisyonları Gözlemevi (IMEO) bünyesinde gerçekleştirilen bakanlar toplantısında, metan emisyonlarını azaltmaya yönelik adım ve taahhütler ele alındı.

UNEP'ten yapılan açıklamada, ülkelerin metan emisyonlarının azaltımında somut ilerleme sağlamaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, ülkelerin, petrol ve gaz işletmecilerinin metan emisyonlarında sağladığı toplam azaltımın bir yıl boyunca 26 milyon otomobilin trafikten çekilmesine eş değer olduğu belirtilirken, Petrol ve Gaz Metan Ortaklığı 2.0'a üye şirket sayısının 164'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Bu şirketlerin küresel petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 43'ünü temsil ettiği aktarılan açıklamada, UNEP İcra Direktörü Inger Andersen'in görüşlerine yer verildi.

Andersen, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aşacağının öngörüldüğünü ancak sıcaklıkların yüksek kaldığı sürenin mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiğini belirtti.

Karbondioksitten sonra küresel ısınmaya en fazla yol açan ikinci gazın metan olduğunu kaydeden Andersen, ancak atmosferde kısa süre kaldığı için metan emisyonlarının azaltılmasının ısınmayı yavaşlatmada acil bir fren işlevi gördüğünü ifade etti.

UNEP'in 250 büyük metalürjik kömür madenini ve küresel metalürjik kömür üretiminin yaklaşık yarısını kapsayan Kömür Metanı Veritabanı'ndaki yeni veriler, bu kaynaklardan 1,4 milyon ton metan emisyonunun azaltılabileceğini ortaya koyuyor.

Kaynak: AA
UluslararasıEkonomiGüncelEnerjiCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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