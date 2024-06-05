Üniversite sınavı öncesi beslenme önerileri - Son Dakika
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Ekonomi

Üniversite sınavı öncesi beslenme önerileri

Üniversite sınavı öncesi beslenme önerileri

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, üniversite sınavı öncesinde açık satılan gıdalardan, yağlı kızartmalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Sınav öncesi beslenmenin sınav başarısını destekleyebileceğini kaydeden Demirci, stres hormonlarının yoğun salgılandığı sınav gününde mide bulantısı, iştahsızlık ve ishal gibi durumların görülebileceğini ifade etti. Adayların gece uykusunu destekleyici besinler almasını öneren Demirci, kahve ve çay tüketiminin nabzı yükseltebileceğini belirtti. İyi bir protein kaynağı olan yumurta, az tuzlu peynir, yağlı tohumlar, tam buğday ekmek ve mevsim sebze ya da meyvelerinin tüketilmesinin sınav esnasında başarıyı destekleyeceğini söyledi.

05.06.2024 12:33
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Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, 3 milyonu aşkın adayın yarışacağı üniversite sınavı öncesinde açık satılan gıdalardan, yağlı kızartmalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirci, sınav öncesi beslenmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demirci, gıda zehirlenmesi riskini artırdığı için kalabalık yerlerde yemek yemekten ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmekten uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Uzun süren çalışma dönemi sonrasında stresin en yoğun yaşandığı sınav gününde kaygı azaltıcı ve stresi yönetmeyi kolaylaştıracak şekilde beslenmenin sınav başarısını destekleyebileceğini kaydeden Demirci, "Sınav gününde stres hormonlarının yoğun olarak salgılanması nedeniyle normalden farklı olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve ishal gibi durumlar görülebilir." ifadelerini kullandı.

Demirci, sınav gününün diğer günlerden çok farklı olmadığının düşünülmesi, beslenme rutininin de buna göre düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

Sabah erken saatlerde yapılan sınav dolayısıyla bir gece önceden tüketilen yiyeceklerin yan etkilerinin sınav gününe yansıyabileceğini vurgulayan Demirci, "Çok yağlı, kızartmalı ya da karbonhidrat içeriği çok yüksek besinler kan şekeri dalgalanmaları yaratabilir. Bunun yerine yeterli ve dengeli beslenmenin tam olarak sağlandığı tüm besin gruplarını içeren bir akşam yemeği tüketilebilir." görüşlerini aktardı.

Sınav öncesi gece uykusunu destekleyici besinler alınmasını öneren Demirci, şunları kaydetti:

"Hem uykuya geçişi hem de sindirimi zorlamaması açısından yatmadan iki saat önce yoğurt, süt ya da kefir tüketilebilir. Besin tüketmek istemeyen adaylar ise rezene papatya ya da melisa gibi bitki çaylarını tercih edebilir. Bu çaylar eğer ilk kez tüketilecekse olası yan etkileri ve alerji ihtimali bilinmediği için tercih edilmemeli. Gece dinlemesi gereken bedeni, tam uyku öncesi sindirimi zor yiyeceklerle yormamak gerekir. Fakat uykudan iki saat önce tüketim bitecek şekilde, rutinlerinde var ise çiğ kuruyemişler veya bir porsiyon taze meyve tercih edilebilir. Sindirimi zor, kızartılmış, bol tuzlu veya şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekir."

"Kahve ve çay nabzı yükseltebilir"

Demirci, enerji içecekleri ve kahve, çay tüketiminin hem gastrointestinal sistemi olumsuz etkileyebileceğini hem de halihazırda heyecanlı olan çocukların nabzını daha da hızlandırabileceğini belirtti.

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlandığı bir kahvaltının sınav esnasında başarıyı destekleyeceğini vurgulayan Demirci, "İyi bir protein kaynağı olan ve uzun süre tokluk sağlayan yumurta, yoğun tuz içermeyen ve susamayı artırmayacak az tuzlu peynir, konsantrasyon desteği için ceviz gibi yağlı tohumlar, kan şekeri dengesini düzenlemesi için tam buğday ekmek, sindirimi destekleyici lif kaynakları için mevsim sebze ya da meyveleri tüketilebilir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Üniversite sınavı öncesi beslenme önerileri - Son Dakika

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