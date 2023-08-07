Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı - Son Dakika
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Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı

07.08.2023 11:46

Türkiye'nin önde gelen makarna markasının paketlenmiş ürününden böcek çıktı. Böceklerin makarna ile bütünleştiği görülürken, gözler firmadan yapılacak açıklamaya çevrildi.

Türkiye'de üretimi de tüketimi de bir hayli fazla olan makarna ile ilgili skandal bir görüntü geldi. Türkiye'de ünlü bir markaya ait makarnadan çıkanlar mide bulandırdı.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTILAR

"Denetle" adlı hesaptan yapılan paylaşımda, makarna paketinin içinden böcek çıktığı belirtildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımda, söz konusu böcekli makarnanın tanelerinin fotoğrafları da yer aldı.

FİRMADAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Paylaşımda, "Bu sefer böceklenme değil direkt böcekle beraber işlem görme faciası: Makarnaların böcekle bütünleşmiş şekilde paketlendiği görülüyor. Bu durum üretim bandındaki haşere temasını gözler önüne seriyor." denilerek firmadan açıklama istendi.

İşte o paylaşım:

Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı
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Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı - Son Dakika


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