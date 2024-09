ÜNLÜ Menkul Değerler, Türkiye\'nin En İyi Şirketi Seçildi

Ekonomi

ÜNLÜ Menkul Değerler, Euromoney tarafından bu yıl 8'inci kez düzenlenen 2024 Euromoney Securities Houses Awards'da, 'Best Securities House in Türkiye' (Türkiye'nin En İyi Menkul Değerler Şirketi) ödülünü aldı. Ödülü değerlendiren ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, "2024 Euromoney'da, 'Best Securities House in Türkiye' seçilerek ülkemizde bu ödülü alan ilk kurum olduk, gururluyuz" dedi.

Ülke ekonomisi için değer yaratmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, "ÜNLÜ & Co olarak küresel piyasalarla Türkiye arasında köprü rolü üstlenmekten ve ülke ekonomisi için değer yaratmaktan dolayı gururluyuz. Sermaye piyasaları geliştikçe, menkul değerler şirketlerinin rolü giderek daha önemli bir hale geliyor. Bu çerçevede Euromoney'nin gazeteci ve analistlerden oluşan kıymetli jürisinin bizi bu ödüle layık görmesi hepimiz için gurur ve motivasyon kaynağı" diye konuştu.

'KURUMSAL VE BİREYSEL TÜM MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATIYORUZ'

Ünlü, "Halka arz, finansal ihraç, birleşme ve satın alma pazarında finansal danışmanlığını üstlendiğimiz çok sayıda başarılı işlemin sonucu olan bu ödül, alanında uzman ekibimizle sağlam temellere oturttuğumuz başarılarımızın önemli bir göstergesi. 28 yılı aşkın süredir Türkiye'nin lider yatırım kuruluşu olarak girişimci ruhumuz, yerel ve uluslararası piyasalardaki deneyimimizle kurumsal ve bireysel tüm müşterilerimiz için değer yaratıyoruz. Gelecekte de aynı anlayışla bu başarıyı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ödül programında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika kıtalarındaki menkul değerler sektöründe öne çıkan kurumlar ödüllendiriliyor.