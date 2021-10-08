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Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak - Son Dakika

Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak

08.10.2021 10:43
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak

Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini artırma kararı aldı. Dünyadaki en büyük üretim tesisleri konumundaki, 3.300 kişinin çalıştığı İzmir'deki fabrikalarında 2022 yılı sonuna kadar 1000 kişilik istihdam yaratmayı hedeflediklerini açıklayan firma üst düzey yetkilisi, "Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda iş hacmimizi iki katına çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretimini artırmak için düğmeye basan moda devi Hugo Boss, önümüzdeki yıl istihdamını 1.000 kişi artıracak. Pandeminin ardından Batılı firmaların vazgeçilmez tedarikçisi konumuna yükselen Türkiye, ardı ardına dünya devlerinden aldığı yatırımlarla dikkatleri üstüne çekmeye başladı. Son yatırım haberi de Alman moda devi Hugo Boss'tan geldi.

"TÜRKİYE'DEKİ OPERASYONU BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

22 yıl önce İzmir'de kurduğu takım elbise fabrikasıyla Türkiye pazarına adım atan şirket, hedef büyüttü. Sabah'ın haberine göre, ülkemizde olmaktan son derece mutlu olduklarını söyleyen Hugo Boss AG Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Haiko Schafer, "22 yıldır buradayız. İlerisi için çok net planlarımız var, Türkiye'deki operasyonu büyütmek istiyoruz. 3-4 yıl içinde İzmir'deki fabrikamızın kapasitesini iki, hatta üç katına çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

"5 YILDA İŞ HACMİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Dünyadaki en büyük üretim tesisleri konumundaki, 3.300 kişinin çalıştığı İzmir'deki fabrikalarında ilave 2022 sonuna kadar 1.000 kişilik istihdam yaratmayı hedeflediklerini açıklayan Schafer, "Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda iş hacmimizi iki katına çıkarmak" dedi.

Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

"TÜRKİYE EN FAZLA SATIN ALMA YAPTIĞIMIZ ÜLKE "

Türkiye'nin işgücü verimliliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken şirketin COO'su Schafer, "22 yılda İzmir'e toplam 90 milyon euroluk yatırım yaptık. 2022 yıl için yapacağımız 4 milyon euroluk yatırım, bugüne kadar yaptığımız yıllık ortalama yatırımın yüzde 30 üstünde olacak" diye konuştu. Ege Serbest Bölgesi'nde yer alan üretim tesislerini büyütmeye odaklanacaklarını anlatan Schafer, satın alma yaptıkları ülkeler arasında Türkiye'nin bir numara olduğunu kaydetti: "En fazla ürünü değer olarak buradan satın alıyoruz. Ayda iki basamaklı milyon euroluk alım yapıyoruz, önümüzdeki yıl bu rakam üç basamaklı olabilir. Şu anda Türkiye bizim için en önemli kaynak ülke durumunda. Tedarik zincirimizin yüzde 40'ı EMEA bölgesinden geliyor. Yakın tedarike daha da odaklanacağız, bu bölgeden yaptığımız tedarik oranını yüzde 60 artıracağız. Aynı oran Türkiye alımları içinde geçerli olacak."

"STRATEJİK ORTAKLARIMIZ VAR"

Türkiye'den tedariklerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağının altını çizen COO Haiko Schafer, artan lojistik maliyetlerine karşın Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı ile ciddi bir avantaj sunduğunu vurguladı. Bu nedenle Türkiye'de yaptıkları doğrudan üretimin yanı sıra farklı firmalarla da çalıştıklarını kaydeden Schafer, şunları anlattı: "Türkiye'den ağırlıklı olarak örgü ürünleri, dokuma pantolon alıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 10 firma ile stratejik iş ortağımız var. Burada tercihimiz çok sayıda tedarikçiyle çalışmak değil, daha az sayıda stratejik ortaklık ile ilerlemek yönünde."

Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak

Hugo Boss, İstihdam, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak - Son Dakika
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