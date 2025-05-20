Uraloğlu, İpek Yolu Fuarı\'na Katılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xi'an şehrinde 21-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 9'uncu İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xi'an şehrinde 21-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 9'uncu İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katılacak. 'İpek Yolu Entegrasyonu- Açık İşbirliği' temasıyla düzenlenecek fuar, yüksek kaliteli kalkınma ve Çin- Orta Asya Zirvesi sonuçlarının uygulanmasına odaklanacak. 9'uncu İpek Yolu Uluslararası Fuarı kapsamında, Çin ile Orta Asya arasındaki e-ticaret iş birliğinin derinleştirilmesi ve Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı gibi önemli etkinlikler gerçekleştirilecek.

ÇİN ULAŞTIRMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı'nda yapacağı konuşmada Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü vurgulayacak. Bakan Uraloğlu'nun fuara katılımı ile Türkiye'nin Çin ve Orta Asya ile olan ekonomik ve lojistik iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak ve Orta Koridor'un önemi bir kez daha ön plana çıkacak. Çin Halk Cumhuriyeti programı kapsamında üst düzey temaslarda da bulunacak olan Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili bir görüşme yapacak. Uraloğlu ayrıca Xi'an Şehri Belediye Komitesi Sekreteri Fang Hongwei ve Shaanxi Eyaleti Valisi Zhao Gang ile bir araya gelecek.