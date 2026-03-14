Uraloğlu: Türkiye Dünyada En Fazla Yardım Eten Ülke

14.03.2026 19:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kendi imkanlarına göre dünyada insanlara en fazla yardım eden ülke olduğunu belirterek, "O da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olmuştur. Allah ondan razı olsun." dedi.

Uraloğlu, Isparta programı kapsamında Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilik'te İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Uraloğlu, kent genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, İl Başkanı Furkan Cem Er ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Isparta'nın, Akdeniz ile İç Anadolu arasında geçiş noktası olduğunu belirten Uraloğlu, "Isparta üreten, dinamik bir ilimiz. Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'ye her zaman destek vermiş bir ilimiz. Allah razı olsun, bizim için kıymetli." ifadesini kullandı.

Isparta-Antalya kara yolu Dereboğazı mevkisindeki yolun iyileştirilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bizlere iletilen, internetle, cep telefonu, GSM haberleşmesiyle ilgili bazı problemler oldu. Onların bir kısmını hallettik, bir kısmını da yine önümüzdeki süreç içinde halledeceğiz. Bütün yönetici arkadaşlarımızla bugün Isparta'dayız. Hizmet yapmak bizim görevimiz, kamudaki insanların görevi. Siyasetin görevi bence daha kıymetli. Artık insanımız kendisine dokunulmasını istiyor. 'Allah razı olsun, şu hizmeti yaptınız ama beni bir defa telefonla aramadınız ya da aradınız, çok mutlu oldum ya da evime uğradınız.' diyor. O da tam teşkilatımızın işi."

Isparta teşkilatının da bu konuda iyi çalıştığını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Bu sadece bir parti meselesi değildir, bu gerçekten bir beka meselesidir, bizim gittiğimiz istikamet. Sadece milletimiz, sadece ülkemizin meselesi de değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Mazlum coğrafyaların, dili, dini, ırkı her ne olursa olsun beklentisi, Türkiye'nin duruşudur. Türkiye'nin oralara el uzatmasıdır. Hep söylüyorum, cömertlik veya vermek miktarla ilgili değildir, azdan veremeyen çoktan da veremez. Türkiye kendi imkanlarına göre, kendi milli gelirine göre dünyaya en fazla yardım eden, insanlara en fazla yardım eden ülkedir. O da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olmuştur. Allah ondan razı olsun."

Bakan Uraloğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Isparta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

