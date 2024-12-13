Urla Sakız Enginarında Gecikmeli Hasat - Son Dakika
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Ekonomi

Urla Sakız Enginarında Gecikmeli Hasat

Urla Sakız Enginarında Gecikmeli Hasat

Urla sakız enginarı bu yıl yağış yetersizliği nedeniyle hasat sürecinde 1 ay gecikti.

13.12.2024 12:21
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Ege Bölgesi'nin önemli tarım ürünlerinden Urla sakız enginarı, ekim ve kasım aylarında yeterli yağmur alamayınca geç olgunlaştı. Kasım sonu ve aralık başındaki yağışlarla gelişimini tamamlayan enginarlarda hasat, yaklaşık 1 ay gecikmeyle başladı.

Türkiye'de üretilen 36 bin ton enginarın 10 bin 920 tonunun üretildiği İzmir, bu üründe önemli bir potansiyele sahip. Kentte, coğrafi işaret tescilli Urla sakız enginarının yanı sıra Bayrampaşa ve melez cins enginar da yetiştiriliyor. Bölgede sakız enginarının hasadı diğer cinslere göre daha erken başlıyor.

Gelişme ve büyüme döneminde bolca su isteyen enginar, özellikle hasat döneminde ürünün olgunlaşması ve kalitesinin artması için suya ihtiyaç duyuyor.

Sakız enginarı hasadı her yıl kasım ayının ilk günlerinde başlasa da bu yıl ekim ve kasım aylarında beklenen yağışların olmaması nedeniyle ertelendi. Enginarlar, beklenen yağışların kasım sonu ve aralık başında gelmesiyle olgunlaştı, hasada hazır hale geldi. Üreticiler bu ay başında hasada başladı.

Çeşme'nin yanı sıra Urla, Karaburun ile Balçova'da da yoğun olarak yetiştirilen enginarlar, sağlığa faydası ve lezzeti nedeniyle ülke çapında taze ve işlenmiş olarak talep görüyor. Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi olan enginar, yurt dışına da gönderiliyor.

"Bölgeye ciddi bir katkısı var "

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, enginarın damak tadına hitabının yanı sıra sağlık açısından da tüketildiğini söyledi.

Enginarın karaciğer dostu olduğunu, bebek mamalarının içine de karıştırılarak piyasada yer bulmaya başladığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde yaklaşık 36 bin ton civarında enginar üretimi var. Türkiye'de yetiştirilen enginarın neredeyse yüzde 31'ini üretiyoruz. Ülkede üretim sıralamasına bakıldığı zaman da ilimiz ilk sırada. Daha çok küçük ölçekli üreticilerimizin aile işletmesi şeklinde yapmış oldukları üretim var. Bölgeye ciddi bir katkısı var. Çocuklarımız başta olmak üzere herkesin tüketmesi için doğal, temiz, pırıl pırıl bir ortamda üretilmiş ürünleri piyasaya sevk ediyoruz."

Şahin, genellikle kasım ayı başında başlayan hasadının yağışlar nedeniyle geciktiğini aktararak, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

"Yağmur iyi geldi"

Çeşme'nin Ildır Mahallesinde 35 yıldır enginar yetiştiren Ersin Güvercin, eşi ve çocuklarıyla üretim yaptıklarını kaydetti.

Verimin sezon başı için iyi olduğunu aktaran Güvercin, şöyle konuştu:

"Bu sene yağmurların geç yağmasından dolayı en az 20-25 gün mahsul geç geldi. Şu an yağmurlar yağdı ve çok çok iyi geldi. Verim iyi geliyor. Havalar ılıman gittiği, iklim de müsait olduğu için iyi gidiyor. Hasat aşağı yukarı mayıs sonuna kadar devam eder. Bunları pazarlara, restoranlara veriyorum. İstanbul, Ankara, İzmir'de birçok yere veriyorum. Marttan sonra konserve yapmaya, restoranlara ve otellere göndermeye başlıyorum. Şu an haftada bir gün hasat yapıyoruz ama şubat ve martta haftada 2-3 sefer yapılabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Urla Sakız Enginarında Gecikmeli Hasat - Son Dakika

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