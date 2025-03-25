Uruguay Büyükelçisi Trabzon\'da

Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus ve beraberindekiler Trabzon'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Trabzon'da başta Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere ziyaretlerde bulunan Büyükelçi Hugo Cayrus, Uruguay'ın tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu ifade ederek "Selüloz üretimi de hızla gelişiyor. Bu konuda aralarında Türkiye'nin de olduğu çok miktarda yabancı yatırım alıyoruz. Türkiye'ye canlı hayvan, selüloz, pirinç, soya, süt ürünleri, tereyağı ve hayvan yemi ihraç ediyoruz. Bu konularda iş birliğini geliştirmeye hazırız. Tarımın iyi olmasında Türkiye'nin de payı var. Tarım makinaları ve özellikle traktör konusunda Türkiye'den önemli miktarda alım gerçekleştiriyoruz. Türkiye'den Uruguay'a ayrıca çelik, plastik, tekstil, beyaz eşya, ayakkabı ihraç ediliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl rekor kırarak 600 milyon dolara yükseldi. Ticaretin geliştirilmesine önem veriyoruz ve her bölge ile iş birliği imkanlarını araştırıyoruz. İki ülke iş insanlarının buluşturulmasına imkan sağlamak istiyoruz" dedi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, özellikle hayvancılık ve süt ürünleri üretiminde iş birliği ve teknoloji paylaşımı yapılabileceğini belirterek, "Yine birçok sektörde ticaret yapılabilir. Bu anlamda satılabilecek ve alınabilecek ürünlerle ilgili bir çalışma yapıp büyükelçilik ve odamız vasıtasıyla iki ülke iş insanlarını irtibata geçirebiliriz" diye konuştu. - TRABZON