Uşak\'a 12 Milyar TL\'lik Jeotermal Sera Yatırımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 milyar TL'lik yatırım yapılan bin 700 dekarlık Uşak Banaz Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi ziyaretinde, "Faaliyete geçtikten sonraki katkısı yıllık 5 milyar lira olacak. Yüzde 75'i kadın olacak şekilde 2 bin 500 kişilik bir istihdamı öngörüyoruz. Dolayısıyla hem bulunduğu bölge açısından hem de bizim tarımsal üretimde gençlerin ve kadınların yer alması açısından son derece önemli bir sonuç getirecek" dedi.

Uşak'a gelen Bakan Yumaklı, Banaz Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yumaklı, ardından açıklamalarda bulundu. Tarımı milli güvenlik konusu olarak tanımlamanın doğru bir tarif olacağını ifade eden Bakan Yumaklı, 24 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde tarımla alakalı altyapının geliştirilmesi için birçok yatırım yapıldığını söyledi. Dünya Bankası tarafından açıklanan 2025 yılı sonuçlarına da değinen Yumaklı, "Ülkemiz 83.2 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yerini almış durumda. İşte bütün bunların hepsi son 24 yılda özellikle tarımla alakalı bütün yatırımların gerçekleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yatırımların sonucu. Dünyayla rekabet etmek istiyorsanız eğer gelişmeleri, trendleri mutlaka yakalamanız gerekir ve hangi konuda faaliyet gösteriyorsanız ona entegre etmeniz gerekir" dedi.

"2026 yılında 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız"

Üretim yapılan alanların tüketim noktalarına yakınlığı, sahip oldukları doğal kaynaklar gibi birçok etmeni dikkate alarak organize tarım bölgelerinin stratejik bir alan olarak belirlediklerini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı. 15'inde de üretime başlandı. Şu ana kadar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti, 60 bin ton üretim gerçekleşti ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi ki organize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekilde dizayn edildi. Toplam itibarıyla bir hesap yapacak olursak ekonomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız inşallah. Tabii yatırım aşamasında olan organize tarım bölgeleri var. Özellikle altyapı inşaatları için güncel fiyatlarla 10 milyar liralık bir bütçeyi de ayırmış durumdayız. Şu anda harcamaya devam ediyoruz. Peki 46 organize tarım bölgesi yani tüzel kişilik kazananlar üretime geçtiğinde ne olacak? Yaklaşık 1.1 milyon tonluk bir bitkisel üretim karşılığı üretim yapmış olacaklar. 600 bin büyükbaş hayvanın üretimi buralarda gerçekleşecek ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı inşallah yakalamış olacağız bunlarla" diye konuştu.

12 milyar TL'lik yatırımda yüzde 75'i kadın 2 bin 500 kişi istihdam edilecek

Uşak Banaz Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi hakkında bilgiler veren Bakan Yumaklı, "Yatırım bedeli yaklaşık 12 milyar olacak. Bin 300 dekarlık bir sera alanı, 400 dekarlık da tarımsal sanayi alanı olmak üzere toplamda yaklaşık bin 700 dekarlık yani bin 700 dönümlük bir alanı bu iş için ayırmış durumdayız. Baştan itibaren bu projenin gerçekleşmesi için çaba gösteren değerli vekillerimize, il başkanımıza, değerli valimize ve bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle jeotermal enerjinin sera üretimi için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü sera üretiminde en büyük maliyet ısıtma ya da enerji maliyeti. Dolayısıyla bunu burada sağlayacak çok önemli bir kaynak var. Biraz önce gelirken kaynağı ve kuyuların yerini gördük. Burada yaklaşık 70 derece ve üzerinde bir su çıkıyor, jeotermal su çıkıyor. Dolayısıyla bu proje bittiğinde bütün bu imkanlarla birlikte 12 ay boyunca üretim gerçekleşecek. Yaklaşık 65 bin ton domates karşılığı üretim yapılacak. Ekonomiye de yaklaşık faaliyete geçtikten sonraki katkısı yıllık 5 milyar lira olacak. 2 bin 500 kişilik bir istihdamı öngörüyoruz burada. Bunların da yüzde 75'ini kadın olarak öngörüyoruz. Dolayısıyla hem bulunduğu bölge açısından hem de bizim tarımsal üretimde gençlerin ve kadınların yer alması açısından son derece önemli bir sonuç getirecek bize. Hayırlı uğurlu olsun. Ege Bölgesi ve Manisa için de buradan bütün kamuoyumuza bir müjde verelim. Manisa Salihli Jeotermal Organize Tarım Bölgesi de tüzel kişilik kazandı. Böylece 46. tüzel kişilik kazanan organize tarım bölgesi de burası oldu. Biz buradan Uşak'tan, Banaz'dan bütün üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Halihazırda devam eden hasat döneminin herkes için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi. - UŞAK