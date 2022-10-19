Uşak ekonomi haberleri: Siemens Türkiye ve Uşak OSB'den teknolojide iş birliği - Son Dakika
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Uşak ekonomi haberleri: Siemens Türkiye ve Uşak OSB'den teknolojide iş birliği

19.10.2022 11:33
Uşak ekonomi haberleri: Siemens Türkiye ve Uşak OSB'den teknolojide iş birliği

Uşak haberi: Uşak Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sahip olduğu üretim gücünü kesintisiz enerji ile buluşturabilmek adına Siemens Türkiye ile iş birliği yaptı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sahip olduğu üretim gücünü kesintisiz enerji ile buluşturabilmek adına Siemens Türkiye ile iş birliği yaptı.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, sürdürülebilir enerji alanında ilklerin yaşanacağı Uşak OSB'de gaz yalıtımlı çift baralı primer dağıtım sistemi ile alt dağıtım merkezlerinde kullanılan gaz yalıtımlı sekonder hücreler, inşaat maliyetlerini yarı yarıya indirip, ortam şartlarından etkilenmeyen ve bakıma ihtiyaç duymayan bir altyapıya kavuşturulacak.

Etkili, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri ile Siemens Türkiye, Uşak OSB'nin tüm çalışma alanlarında kurulacak SCADA sistemi sayesinde şebekelerin otonom olarak yönetilmesini mümkün kılarken Siemens Türkiye mühendislik hizmetleri ile oluşturulacak IOT uygulamalarıyla da dijital koruma sistemi arıza riskleri ve etki alanlarını azaltacak.

Siemens teknolojisi ile Uşak OSB, dijital dönüşüm yolculuğunu başlatırken kesintisiz enerji altyapısı ile sanayicilerine daha rekabetçi bir üretim imkanı sunacak.

Kaynak: AA
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