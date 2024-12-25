Uşak'ta 62 Yıldır Saat Tamiri - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ta 62 Yıldır Saat Tamiri

Uşak\'ta 62 Yıldır Saat Tamiri

Ulubey'deki 10 metrekarelik dükkan, 3 nesildir saat tamiri yaparak 1962'den beri hizmet veriyor.

25.12.2024 09:57
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde 10 metrekarelik dükkanda 3 nesildir 62 yıldır saat tamiri yapılıyor.

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 10 metrekarelik dükkanda, 1962'den beri dededen oğula geçerek saat tamiri yapılıyor. En son varis olan 54 yaşındaki Mehmet Mümtaz Coşkun ise 1985'ten bu yana her sabah büyük bir aşkla dükkanını açan babasının yanında başladığı mesleği hiç bırakmadan 29 yıldır yaptığını ifade ederek, "1985'den beri bu mesleği yapıyorum. Bu seviyeye 55 yaşına geldim artık" dedi.

Mesleğe başlamanın hem merak hem de el yatkınlığından dolayı başladığını belirten Coşkun, "Bu meslek babadan oğula geçtiği için ben torun oluyorum. Dolasıyla mesleki anlamda el yatkınlığı var mesleki anlamda. O yüzden hem merak hem de el yatkınlığından ve istekten dolayı mesleğe başladık" dedi.

Babasının 1989'da bir trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra dükkanda tek başına işine devam ettiğini belirten Coşkun, "1989 yılında rahmetli oldu babam. Dolasıyla biz devam ettik. Babamdan aldığım tecrübelerle. Dışarıda bulunan diğer meslektaşlarımızda tavsiyeleriyle, bu seviyeye geldik" dedi.

İki çocuk babası olan Coşkun, kendi evlatlarına da bu mesleği aktararak devam ettirmek istediğini fakat evlatlarının okuduğu için bu mesleği yapmadıklarını ve meslekte işi devam ettirecek çırak bulamadığını ifade ederek, "Çocuklarım okudu. Liseden sonra üniversiteye gittiler. Tabii bu iş istek, arz ve talep meselesi bu. Biraz da kendi akışına bıraktım çocukları. Aslında ben son nesilim. Mesleki anlamda benim işim de dahil olmak üzere, gençler ve çocuklar çıraklığa gitse daha iyi olur. Çünkü artık meslekler bitmek üzere. Dolasıyla hem ülkemiz açımızdan, istihdam açısından çok güzel olur, özellikle çırak usta yetişmesi. Bunlar çok önemli şeyler" dedi.

Coşkun, mesleğe ilgisi olanlara bu işi tavsiye ettiğini ve temiz bir iş olduğunu belirtti.

Öte yandan Coşkun, bu mesleği yapmamış olsaydı yine araba tamirciliği işinde olmak istediğini dile getirdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak'ta 62 Yıldır Saat Tamiri - Son Dakika

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