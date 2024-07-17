Uşak'ta Konut Satışları Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ta Konut Satışları Azaldı

Uşak'ta geçen yılın aynı ayına göre konut satışı 370 iken, Haziran ayında 74 adet konut satışı azalarak 370 oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. İpotekli konut satışları da yüzde 49,4 azalış göstererek 6 bin 813 oldu.

17.07.2024 12:29
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Uşak'ta geçen yılın aynı ayına göre konut satışı 370 iken, Haziran ayında 74 adet konut satışı azalarak 370 oldu.

Uşak'ın 2024 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 25 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 6 bin 813 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalış göstererek 6 bin 813 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin 415 oldu. Haziran ayındaki ipotekli satışların, bin 547'si; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 12 bin 176'sı ilk el satış olarak gerçekleşti.

Uşak'ta konut satışları azaldı

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Uşak'ta da konut satışları geçen yılın Haziran ayına göre azalış gösterdi. Uşak'ta geçen yıl Haziran ayında konut satışı 370 iken, bu yıl aynı ayda 74 adet azalarak 296 oldu. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar geçen yıl Haziran ayına göre bin 362 iken bu yıl bin 1160, Afyonkarahisar'da 609 iken bu yıl 580, Aydın'da 2 bin 124 iken bu yıl bin 610, Denizli'de bin 78 iken bu yıl 940, İzmir'de 4 bin 61 iken bu yıl 4 bin 361, Kütahya'da 423 iken bu yıl 392, Muğla'da bin 268 iken bin 324 adet olarak gerçekleşti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak'ta Konut Satışları Azaldı - Son Dakika

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