Üzüm bağlarına güneş enerjili sulama - Son Dakika
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Üzüm bağlarına güneş enerjili sulama

17.03.2022 15:42
Üzüm bağlarına güneş enerjili sulama

Son aylarda artan enerji fiyatları karşısında arayışa giren Manisalı üreticiler çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu.

Son aylarda artan enerji fiyatları karşısında arayışa giren Manisalı üreticiler çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarını sulamak için açılan sondajlara güneş enerjisi panelleri yerleştiren üreticiler elektrikten tasarruf etmeye başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri tarım alanlarını masrafsız sulamak için sondajlarını güneş enerji panelleri ile çalıştırmaya başladı.

Sarıgöl'e bağlı Emcelli Mahallesinde yaşayan Cemal Karaoğlan, üzüm bağının bulunduğu alana 51 adet güneş paneli kurarak, bağ sulamasında gerekli olan elektriğini kendi üretmeye başladı. 150 dekarlık alana masrafsız sulama imkanı sağladığını bildiren Cemal Karaoğlan, "Kurduğum sistemi üç yıldır kullanıyorum. Oldukça rahat. Güneş enerji panellerinden sağladığım enerji ile 150 dekarlık üzüm bağımı damlama sistemiyle suluyorum. Kurduğum sistemi şu an yaptırmış olsam bana 150 bin liraya mal olacaktı. Güneş enerjisiyle 15 beygir gücünde ve 3 inçlik su çıkıyor ve bu da bana yetiyor. Sistemi kendim kurdum. Şuan birkaç kişi daha yaptıracak. Önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağım." dedi.

Öte yandan banka kredisi ile de bir çok kişinin de tarım alanlarını sulamak için bağlarına güneş enerji sistemi kurdurmaya başladığı öğrenildi. - MANİSA

Üzüm bağlarına güneş enerjili sulama
Üzüm bağlarına güneş enerjili sulama

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Sarıgöl, Manisa, Enerji, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üzüm bağlarına güneş enerjili sulama - Son Dakika


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