Üzüm Fiyatları İçin TMO'ya Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üzüm Fiyatları İçin TMO'ya Çağrı

Üzüm Fiyatları İçin TMO\'ya Çağrı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli Ziraat Odası, kuru üzüm fiyatının en az 150 lira olması gerektiğini vurguladı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, yedi numara tavan kuru üzüm fiyatının ürün pazara inmeden en az 150 olması gerektiğini söyledi.

Manisa Salihli'de üzüm üreticileri, yüzde 70'e varan girdi maliyet artışları ve fiyat belirsizliği gölgesinde hasada hazırlanıyor.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Başgönül, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çağrıda bulunarak, yedi numara tavan kuru üzüm fiyatının ürün pazara inmeden, ağustos ayının ilk haftasında en az 150 lira olarak açıklanması gerektiğini ifade etti.

Tarımsal girdilerin geçen yıla oranla yüzde 70 arttığını vurgulayan Başgönül, işçilikten gübreye, mazottan ilaca kadar tüm kalemlerde önlenemez bir artış yaşandığını söyledi. Ürettiği ürünün fiyatını belirleyememenin çiftçinin belini büktüğünü belirten Başgönül, şöyle konuştu:

"Biz sadece üzüm değil; biber, domates, patlıcan gibi pek çok ürünü yetiştiriyoruz ancak bir türlü para kazanamıyoruz. Masrafları kısamıyoruz, malımızın satış fiyatını ise biz belirleyemiyoruz. En büyük sıkıntımız bu. TMO'nun alım yapacağını duyuyoruz, bu çiftçiyi korumak adına olumlu bir adım. Ancak üreticinin malını simsarlara kaptırmaması için taban fiyatın en az 150 lira olarak önden açıklanması şart."

"GENÇ NÜFUSU TARIMDAN UZAKLAŞTIRDIK"

Sektördeki en büyük tehdidin genç nüfusun tarımdan çekilmesi olduğunu söyleyen Yalvaç ise şunları söyledi:

"Biz 14 kuzeniz ancak ailede toprağı işleyen sadece iki kişi kaldık. Sadece Salihli'de değil, tüm Türkiye'de genç çiftçi nüfusu tükeniyor. Devletimizin gençleri acilen tarıma yönlendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde çuval dolu paramız olsa dahi 3, 5 veya 10 sene sonra pazarda satacak ürün bulamayacağız. Bu tehlike sadece üzüm için değil; fındık, çay, domates ve biber için de geçerlidir."

Salihli genelinde 118 bin dekar alanda kurutmalık Sultaniye üzüm yetiştirildiğini bildiren Yalvaç, 2023'te 100, 2024'te 110 lira olan üzüm fiyatlarının girdi maliyetleri karşısında eridiğini ifade etti.

Yalvaç, "Geriye dönüp baktığımızda gübremizden mazotumuza, sulama elektriğimizden işçiliğimize kadar her şeyde en az yüzde 60-70 artış var. Bizim isteğimiz son derece net. Çiftçinin seneye de bu bağlara şevkle, arzuyla girebilmesi için yedi numara tavan kuru üzüm fiyatı en az 150 lira olmalıdır. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve TMO yetkililerine sesleniyoruz; gelin, ağustos ayının ilk haftasında ürün sergiye yatmadan bu fiyatı ilan edin, çiftçimiz önünü görsün."

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üzüm Fiyatları İçin TMO'ya Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
İtalya’dan geldi, Türkiye’ye damga vurdu: Daniele Santarelli İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
“Evde uyuyordum“ dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi "Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’te bunu gören şaşkına dönüyor Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor
ATM’de büyük tehlike Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir ATM'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir
Olmo’dan kendisine sebepsizce saldırıp özür dileyen Ayala’ya tokat gibi cevap Olmo'dan kendisine sebepsizce saldırıp özür dileyen Ayala'ya tokat gibi cevap
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar

09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:44
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
08:19
Okan Buruk’tan transfer açıklaması: Şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
07:53
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
07:45
Kaş’ta orman yangını Havadan ve karadan müdahale başladı
Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
07:38
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı Piyasaları sarsan altın iddiası
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası
07:27
Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti Ehliyeti iptal edildi
Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 10:07:38. #7.12#
SON DAKİKA: Üzüm Fiyatları İçin TMO'ya Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.