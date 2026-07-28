Üzüm Fiyatları İçin TMO\'ya Çağrı

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, yedi numara tavan kuru üzüm fiyatının ürün pazara inmeden en az 150 olması gerektiğini söyledi.

Manisa Salihli'de üzüm üreticileri, yüzde 70'e varan girdi maliyet artışları ve fiyat belirsizliği gölgesinde hasada hazırlanıyor.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Başgönül, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çağrıda bulunarak, yedi numara tavan kuru üzüm fiyatının ürün pazara inmeden, ağustos ayının ilk haftasında en az 150 lira olarak açıklanması gerektiğini ifade etti.

Tarımsal girdilerin geçen yıla oranla yüzde 70 arttığını vurgulayan Başgönül, işçilikten gübreye, mazottan ilaca kadar tüm kalemlerde önlenemez bir artış yaşandığını söyledi. Ürettiği ürünün fiyatını belirleyememenin çiftçinin belini büktüğünü belirten Başgönül, şöyle konuştu:

"Biz sadece üzüm değil; biber, domates, patlıcan gibi pek çok ürünü yetiştiriyoruz ancak bir türlü para kazanamıyoruz. Masrafları kısamıyoruz, malımızın satış fiyatını ise biz belirleyemiyoruz. En büyük sıkıntımız bu. TMO'nun alım yapacağını duyuyoruz, bu çiftçiyi korumak adına olumlu bir adım. Ancak üreticinin malını simsarlara kaptırmaması için taban fiyatın en az 150 lira olarak önden açıklanması şart."

"GENÇ NÜFUSU TARIMDAN UZAKLAŞTIRDIK"

Sektördeki en büyük tehdidin genç nüfusun tarımdan çekilmesi olduğunu söyleyen Yalvaç ise şunları söyledi:

"Biz 14 kuzeniz ancak ailede toprağı işleyen sadece iki kişi kaldık. Sadece Salihli'de değil, tüm Türkiye'de genç çiftçi nüfusu tükeniyor. Devletimizin gençleri acilen tarıma yönlendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde çuval dolu paramız olsa dahi 3, 5 veya 10 sene sonra pazarda satacak ürün bulamayacağız. Bu tehlike sadece üzüm için değil; fındık, çay, domates ve biber için de geçerlidir."

Salihli genelinde 118 bin dekar alanda kurutmalık Sultaniye üzüm yetiştirildiğini bildiren Yalvaç, 2023'te 100, 2024'te 110 lira olan üzüm fiyatlarının girdi maliyetleri karşısında eridiğini ifade etti.

Yalvaç, "Geriye dönüp baktığımızda gübremizden mazotumuza, sulama elektriğimizden işçiliğimize kadar her şeyde en az yüzde 60-70 artış var. Bizim isteğimiz son derece net. Çiftçinin seneye de bu bağlara şevkle, arzuyla girebilmesi için yedi numara tavan kuru üzüm fiyatı en az 150 lira olmalıdır. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve TMO yetkililerine sesleniyoruz; gelin, ağustos ayının ilk haftasında ürün sergiye yatmadan bu fiyatı ilan edin, çiftçimiz önünü görsün."