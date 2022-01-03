Üzüm ihracatı yüzde 33 arttı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2020 yılında 173 bin ton ihracat yapılan çekirdeksiz Sultani üzümde 2021 yılında 230 bin ihracat ve 350 milyon dolarlık gelir elde edildi. Yüzde 33'lük bir artış yaşanırken Alaşehir'de 20 bin tır başta Rusya olmak üzere 82 ülkeye çıkış yaptı.

Manisa'da yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde 2021 yılı ihracat rakamları açıklandı. Dünyaca ünlü Sultani üzümün ihracat merkezi olan Alaşehir ve çevresinden 2020 yılında başta Rusya olmak üzere 82 ülkeye 173 bin ton ihracat yapılmıştı. 2021 yılında sofralık yaş çekirdeksiz Sultani üzümde yüzde 33 ihracat artışı sağlanarak 230 bin ton olarak gerçekleşti. Sadece Sultani üzümden 350 milyon dolarlık gelir elde edildiği bildirildi. Alaşehir'den 2021 yılında yapılan çekirdeksiz Sultani üzümün ihracatını değerlendiren Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "2021 yılı için 250 bin ton hedef koymuştuk. Ancak son 2 ayda özellikle Rusya Federasyonu'nun denetimlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ihracatımız olumsuz etkilendi. Bu olumsuzluk sadece sofralık üzümle sınırlı kalmayarak, diğer ürünlerde de benzer şekilde düşüşler kaydedildi. Dünyaca ünlü Sultaniye üzümümüzde 2021 yılında ihracatımız 230 bin ton olarak gerçekleşti. Sultaniye üzüm ihracatında yıllık artışımız yüzde 33 olarak gerçekleşti. 2021 yılında Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 20 bin tır çıkış aldı. Yaptığımız ihracat 350 milyon dolar civarındadır. 82 değişik ülkeye ihracat yapıyoruz. Yılın iyi geçtiğini söyleyebilirim. Üzümün haricinde yaş sebze ve meyvelerden nar, şeftali, kiraz gibi buna benzer ürünler ihracat ediyoruz. Tüm ihracat ürünlerinden toplamda 600 milyon dolar ihracat yapıldı" dedi. - MANİSA