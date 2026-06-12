Uzungöl'de Yaz Sezonu Hareketliliği - Son Dakika
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Uzungöl'de Yaz Sezonu Hareketliliği

Uzungöl\'de Yaz Sezonu Hareketliliği
12.06.2026 10:23
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Uzungöl'de otellerin doluluk oranı yüzde 60'a ulaştı, turist sayısında yüzde 27 artış yaşandı.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de yaz sezonu hareketliliği başladı. Otellerde doluluk oranı yüzde 60 seviyelerine ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 27 artış yaşandı. Turizmciler, temmuz ve ağustos aylarında doluluk oranının yüzde 90'ların üzerine çıkmasını bekliyor.

Doğal güzellikleri, eşsiz göl manzarası ve serin yayla iklimiyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de yaz hareketliliği başladı. Özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu'dan gelen turistlerin ilgi gösterdiği bölgede sezonun ilk günlerinden itibaren konaklama tesislerinde yoğunluk yaşanıyor. Uzungöl'de faaliyet gösteren otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla turist sayısında yüzde 27'lik artış kaydedilirken, bu durum sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Bölgedeki işletmeciler, erken rezervasyon taleplerinin artması ve uluslararası uçuş bağlantılarındaki hareketlilik nedeniyle sezonun oldukça verimli geçmesini bekliyor. Özellikle okulların kapanmasının ardından yerli turist hareketliliğinin de hız kazanacağı ifade ediliyor.

"Turist çeşitliliği arttı"

Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, bu yıl yoğun bir talep beklediklerini belirterek, "Orta Doğu'dan gelecek olan misafirlerimiz şimdiden rezervasyonunu yapmaya başladılar. Savaştan dolayı endişelendik ama çok şükür rezervasyonlar gelmeye başladı. Şu anda otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 60 civarında. Sezon temmuz ayında başlıyor. Yaklaşık bir ay boyunca yoğun bir dönem geçiriyoruz. Uzungöl'de şu an hareketlilik var. Günübirlik gelenler oluyor. Sadece yerli turist değil, Avrupalı turistler de geliyor. Turist çeşitliliği arttı. Bu bizi sevindiriyor. İnşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Özellikle Uzungöl kış aylarında boş geçtiği için festival düzenledik. Çok güzel oldu. Artık Uzungöl kış aylarında da hareketli olacak. Uzungöl'de birçok turist çeşitliliği olduğu için değişim yaşıyoruz. 20 sene önceki Uzungöl ile şu anki Uzungöl çok farklı. Bu arz ve talebe göre şekilleniyor. Sadece Uzungöl değil aslında, bu yörenin yaylaları da meşhur" dedi.

"Uzungöl biliniyor ama kendini pazarlayamıyor"

Uzungöl Festival Komitesi Başkanı Yavuz İnan ise, Türkiye'nin en büyük kış festivalini yaptıklarını dile getirerek, "Uzungöl'de geçen yıla göre bu yıl artış yaşandığını hissediyoruz. Bu döneme göre güzel bir başlangıç oldu. Beklentimiz düşüktü ama şu an memnunuz. Kış turizmi için biz festivale inandık ve başardığımızı düşünüyoruz. 207 bin kişilik bir katılım oldu. Bizim için olağanüstü bir rakam. Önümüzdeki yıl için büyük hazırlıklarımız var. Türkiye'nin en büyük kış festivalini yaptık. Bunu hep beraber başardık. Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Festivalin temel amacı buydu. Hatta biz senede 2-3 tane festivalimiz olsun istiyoruz. Orta Doğu'dan gelen turistler için de bir festival hayalimiz var. Yabancı insanların da festival için buraya gelmesini istiyoruz. Festivallerle bu yöreyi canlandırmayı hedefledik. Uzungöl biliniyor ama kendini pazarlayamıyor. Festival bunun için bir araç. Uzungöl turizmin en güzelini hak ediyor. 50 yıllık bir çalışmanın karşılığı olsun istiyoruz. Doğalgaz olmalı ki kış turizmi daha aktif olarak devam etsin. Teleferik kış turizmi için çok değerli. Projeler defalarca hazırlandı ama bir türlü hayata geçmiyor. Bizim ikinci ve üçüncü bölüme geçmemiz için teleferik şart. Hem kış hem yaz turizmi için teleferiğin olması gerekiyor. İmar planı onaylandıktan sonra teleferik arkasından gelecek. Umuyoruz ki bu proje onaylanır. Turizme ciddi anlamda katkısı olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uzungöl'de Yaz Sezonu Hareketliliği - Son Dakika

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