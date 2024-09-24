Vadeli BIST 30 Kontratı Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Vadeli BIST 30 Kontratı Yükselişte

Ekim vadeli BIST 30 kontratı, açılışta yüzde 0,1 artışla 11.389,25 puandan işlem gördü.

24.09.2024 10:49
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.389,25 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.389,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 11.378,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 azalışla 11.370,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.350 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Vadeli BIST 30 Kontratı Yükselişte - Son Dakika

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