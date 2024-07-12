Vakıf Katılım'ın ödenmiş sermayesi 3 milyar lira artırılarak 18 milyar liraya çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Vakıf Katılım'ın ödenmiş sermayesi 3 milyar lira artırılarak 18 milyar liraya çıkarıldı

Vakıf Katılım, ödenmiş sermayesini 3 milyar lira artırarak 18 milyar liraya çıkardığını duyurdu. Artırılan sermaye bedelsiz olarak tüm pay sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca, mevcut kayıtlı sermaye tavanı da 50 milyar liraya yükseltildi. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, güçlü sermaye yapılarına vurgu yaparak, kaynaklarını kurumun, sektörün ve Türkiye'nin büyümesi için kullanacaklarını belirtti.

12.07.2024 10:05
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Vakıf Katılım'ın 14 milyar 635 milyon lira olan ödenmiş sermayesinin 3 milyar 365 milyon lira artırılarak 18 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, artırılan 3 milyar 365 milyon liralık sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtıldığı ifade edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiriminde, 16 milyar 100 milyon lira olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının da 2024-2029 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere 50 milyar liraya yükseltildiği açıklandı. Vakıf Katılım'ın ilave sermayesinin de olağanüstü yedek akçeler hesabından karşılanmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, kurum olarak güçlü sermaye yapıları olduğunu belirtti.

Katma değer oluşturan hizmet ve faaliyetlerinin bulunduğuna işaret eden Akben, şu değerlendirmede bulundu:

"Yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla ödenmiş sermayemizi 3 milyar 365 milyon lira artırarak 18 milyar liraya ulaştırmış olmak da büyüme stratejimizi doğru kurduğumuzun en önemli göstergelerinden biri. Üstelik bu artırımı sadece kendi iç kaynaklarımızı kullanarak gerçekleştirmiş olmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde de her zaman olduğu gibi kaynaklarımızı kurumumuzun, sektörümüzün ve güçlü Türkiye'nin büyümesi için değerlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Mehmet Ali Akben, Türkiye, Vakıf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım'ın ödenmiş sermayesi 3 milyar lira artırılarak 18 milyar liraya çıkarıldı - Son Dakika

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