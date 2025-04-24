VakıfBank 2024'te 4 Trilyon Lira Aktif Büyüklüğe Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

VakıfBank 2024'te 4 Trilyon Lira Aktif Büyüklüğe Ulaştı

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, bankanın aktif büyüklüğünü yüzde 44 artırarak tarihi bir başarı sağladıklarını duyurdu.

24.04.2025 14:59
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VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2024'te tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, bankanın aktif büyüklüğünü yüzde 44 artırarak 4 trilyon liranın üzerine çıkardıklarını bildirdi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Üstünsalih, Komisyonda yaptığı konuşmada, 2021'den bu yana dünya siyasetini ve ekonomisini derinden sarsan birçok önemli gelişmeye tanıklık ettiklerini anımsatarak, "Bu küresel gelişmeler ülkemizde de ekonomik ve sosyolojik olarak etkilerini gösterdi." dedi.

Hem küresel hem de yerel düzeyde yaşanan hızlı değişimlere karşı çözüm odaklı ve sürdürülebilir finansal stratejiler geliştirdiklerini, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini dile getiren Üstünsalih, şöyle konuştu:

"Vakıfbank olarak kuruluşumuzdan bu yana çağın dinamiklerini gözeterek yürüttüğümüz sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz sayesinde 2024'te tarihi başarıya imza attık. Bankamız aktif büyüklüğünü yüzde 44 artırarak 4 trilyon liranın üzerine çıkardık. Böylece, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olmaya devam ettik. Aynı dönemde 56 milyar 639 milyon liralık brüt kar elde eden Vakıfbank, bu kardan 16 milyar 264 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 40 milyar 375 milyon lira net kara ulaştı."

"TL mevduatlarımız yüzde 49 arttı"

Abdi Serdar Üstünsalih, bilançolarını proaktif şekilde yönettiklerini vurgulayarak, geçen yıl nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladıkları finansman desteğinin yıllık bazda yüzde 35 artarak 2,7 trilyon liraya ulaştığını aktardı. Aynı dönemde nakdi kredilerin yüzde 34 artarak 2 trilyon liraya, gayri nakdi kredilerin ise 677 milyar liraya yükseldiğine dikkati çeken Üstünsalih, şöyle devam etti:

"Bir yandan ekonomiye katkı sağlarken diğer yandan kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve artırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bankamızın pasif yapısı içinde ana fonlama kaynağımız olan toplam mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 29 artışla 2,5 trilyon lirayı aştı. Türk Lirası varlıklara olan güvenin somut bir yansıması olarak TL mevduatlarımız ise yüzde 49 artışla 1,9 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde tabana yaygın mevduat politikamızın sonucu olarak bir önceki yıla göre yüzde 58'lik artışla 1,2 trilyon lirayı aşan tasarruf mevduatlarımızın toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 39'dan yüzde 48'e yükseldi."

"Eurobond ihraç büyüklüğümüzün tutarı 2,5 milyar dolara çıktı"

Kaynak yapılarını çeşitlendirmek amacıyla uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanlarını değerlendirmeye özen gösterdiklerini belirten Üstünsalih, "Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 550 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye tahvil ihracı ve 700 milyon dolar tutarında Basel 3 uyumlu katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvil ihracımızın ardından ekimde 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. 2024'te sürdürülebilir Eurobond ihraç büyüklüğümüzün toplam tutarı 2,5 milyar dolara yükseldi. Tüm bu işlemlerle birlikte yılbaşından bu yana yurt dışından sağladığımız toplam kaynak miktarı 11,5 milyar dolara erişti. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve bankamıza duyduğu güvenin somut bir tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Üstünsalih, Türkiye'nin ve bankanın kredi notunun da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından bu dönemde peş peşe yükseltildiğini hatırlatarak, öz kaynaklarının geçen yıl 219 milyar 194 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Finans sektörünün dijital çözümle yeniden şekillendiği vurgulayan Üstünsalih, dijital müşteri sayısını 14,4 milyonun üzerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Bağlı ortaklıkların da hesapları görüşüldü

VakıfBank hesaplarının görüşülmesinin ardından, Vakıf Finansal Kiralama AŞ, Vakıf Faktoring AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ, Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ, Taksim Otelcilik AŞ, Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, PYS Güvenlik AŞ, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de hesapları görüşüldü.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.

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Kaynak: AA

Abdi Serdar Üstünsalih, Ekonomi, Finans, Vakıf, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VakıfBank 2024'te 4 Trilyon Lira Aktif Büyüklüğe Ulaştı - Son Dakika

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