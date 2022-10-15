Vali Akbıyık, tekstil atölyesini hizmete açtı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İŞGEM bünyesinde yer alan ve 40 kişilik istihdam ile yola çıkıp 100 kişilik istihdam hedefi bulunan tekstil atölyesinin açılışını yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilk şubesini açan İşleyen Tekstil ikinci şubesini düzenlenen törenle Hakkari'de hizmete açtı. Açılışa Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, sayıda davetliler katıldı. Burada konuşan tekstil sahibi Soner İşleyen, ilk şubelerini Yüksekova ilçesinde ikinci şubesini ise Hakkari'de açtıklarını ve yaklaşık 40 kişi istihdam edeceklerini söyledi. İşleyen, "Hakkari bölgesi doğunun en çok işsizliğinin bulunduğu biri olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah istihdamla bu bölgeyi hep birlikte kalkındıracağız" dedi.

Bartın Amasra'daki maden kazada şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara ise acil şifalar dileyerek konuşmasın başlayan Vali Akbıyık, "Tekstil atölyesinin ilk şubesi Yüksekova'da açıldı ve birçok insanı da istihdam etti. İkinci şubesini ise Hakkari'de açtı ve yaklaşık 40 kişi burada istihdam edilecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın desteğiyle Hakkari her gün değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor ve müthiş bir hizmet seferberliği var. Hakkari'nin en büyük sorunu olan işsizliğin önüne geçmek için her türlü imkanımızı seferber etmeye çalışıyoruz" dedi.

Tekstil atölyesi Vali ve beraberindekilerin katılımı ile yapılan dualar eşliğinde hizmete açıldı. Vali Akbıyık, atölyeyi ziyaret ederek, burada çalışanlarla sohbet etti. - HAKKARİ