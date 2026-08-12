Vali Baruş'tan DAİB'e Ziyaret
Vali Aydın Baruş, DAİB Başkanı Madırlı ile bölge ihracatını ve ekonomik potansiyeli değerlendirdi.
Vali Aydın Baruş, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı'yı ziyaret etti.
Ziyarette; bölge ihracatının geliştirilmesi, ihracatın artırılmasına yönelik fırsatlar ve ilin ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Ziyarette, TİM Üst Kurul Delegesi Murat Urkuç, DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Boz ve DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar da hazır bulundu.
Kaynak: İHA
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