Vali Baydaş'tan Çay Üreticilerine Tavsiye - Son Dakika
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Ekonomi

Vali Baydaş'tan Çay Üreticilerine Tavsiye

24.07.2025 12:00
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Rize Valisi, çay üreticilerine ucuza satmamaları ve alım süreçlerini takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ikinci sürgün yaş çay alımlarında üreticilere, ürünlerini çok ucuza satmamaları tavsiyesinde bulunarak "Genelde 'bir an önce çayımı keseyim, götüreyim, vereyim, teslim edeyim' düşüncesiyle oluyor. O arada da işte o fiyat dalgalanmaları yaşanıyor." dedi.

Vali Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki çay üretiminin yüzde 70'in Rize'de gerçekleştiğini, çayın bu nedenle bölge halkı için öneminin yüksek olduğunu belirtti.

İkinci sürgün çay hasadının bir süre önce başladığını hatırlatan Baydaş, "Bakanlığımız ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğümüz tarafından bir taban fiyat açıklandı. Memnuniyetle hüsnükabul gördü. 25,44 lira taban fiyat üzerinden alımlar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Baydaş, bazı bölgelerde taban fiyatın altına inen satışlar görüldüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle makas kullanımından el motorlarının kullanımına geçilmesiyle çok hızlı bir şekilde kesimler yapılıyor ve bu durum alım süreçlerini etkiliyor. Buradan kaynaklı fiyatların yer yer taban fiyatların altına indiğini görüyoruz. Defterdarlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız aracılığıyla çok sıkı denetlediğimizi ve denetleyeceğimizi burada üreticinin zarar göreceği, sıkıntıya düşeceği sürece müdahil olacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz bu rakamın aşağıya çekilmesine, vatandaşımızın emeğinin bu manada karşılığının heba edilmesine fırsat vermeyeceğiz."

Üreticilerin özellikle hasat döneminde ÇAYKUR'u ve alım süreçlerini takip etmesini isteyen Baydaş, "Ürünü çok ucuza verme cihetine gitmemelerini tavsiye ediyorum. Genelde 'bir an önce çayımı keseyim, götüreyim, vereyim, teslim edeyim' düşüncesiyle oluyor. O arada da işte o fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Acele etmemelerini, ürünlerini kıymetinde satmalarını, kıymetinin altına düşürmemelerini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali İhsan Selim Baydaş, fiyat konusundaki denetimleri hızlandıracaklarını, usule aykırı durumların ise cezalandırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

İhsan Selim Baydaş, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Baydaş'tan Çay Üreticilerine Tavsiye - Son Dakika

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