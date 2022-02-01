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Vali Elban: "İstihdamı arttırmak işsizliği azaltmak amacındayız" - Son Dakika

Vali Elban: "İstihdamı arttırmak işsizliği azaltmak amacındayız"

01.02.2022 14:00
Vali Elban: "İstihdamı arttırmak işsizliği azaltmak amacındayız"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyulan iş alanlarında mesleki eğitim alarak meslek sahibi olmalarını ve iş piyasasına daha kolay girmelerini hedefliyoruz" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyulan iş alanlarında mesleki eğitim alarak meslek sahibi olmalarını ve iş piyasasına daha kolay girmelerini hedefliyoruz" dedi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 1. Olağan Toplantısı Vali Dr. Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Yürütme Kurulu ile Denetim Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar, engelli ve eski hükümlülere yönelik projeler ile il genelinde gerçekleştirilen istihdam sağlamaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi ile İl İstihdam Kurulu üyelerinin katıldığı ve 2021 yılına ait faaliyet raporunun tüm ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda Adana'daki kadın kooperatifçiliğine ilişkin yapılan çalışmalar İl Ticaret Müdürlüğünce gerçekleştirilen sunum eşliğinde değerlendirildi.

Toplantı öncesinde kısa bir açıklamada bulunan Vali Elban, "Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızın temel amacı; ilimizde istihdamı arttırmak ve mevcut işsizliği azaltmaktır. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle iş sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyulan iş alanlarında mesleki eğitim alarak meslek sahibi olmalarını ve iş piyasasına daha kolay girmelerini hedefliyoruz" dedi.

Adana'nın var olan potansiyelinden en iyi şekilde yararlanıp kent genelindeki istihdam oranlarını arttırmak için yapılması gereken uygulamaları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Vali Elban toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

İstihdam etkinlikleri ile mesleki eğitim uygulamaları hakkında çeşitli görüş ve önerilerin ele alındığı toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü. - ADANA

Vali Elban: İstihdamı arttırmak işsizliği azaltmak amacındayız

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Süleyman Elban, Mesleki Eğitim, İstihdam, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Elban: 'İstihdamı arttırmak işsizliği azaltmak amacındayız' - Son Dakika Ekonomi


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