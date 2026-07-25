Bitlis Valisi Karakaya Güroymak’ta incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindeki il ve ilçe protokolü ile birlikte Güroymak ilçesinde yapımı süren tekstil fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindeki il ve ilçe protokolü ile birlikte Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Beldesi'nde yapımı süren tekstil fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle 4 bin 200 metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve tamamlandığında 400 kişiye istihdam sağlaması planlanan fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karakaya, ardından bölgede faaliyet gösteren Gölbaşı Tekstil'i ziyaret ederek yetkililerden üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. 80 kişiye istihdam sağlayan fabrikada incelemelerde bulunan Karakaya, çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaret ve incelemelerde; Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdare Genel Sekreter V. Halil Avkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Çelik, kurum amirleri, ve Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Hikmet Kardaş yer aldı.