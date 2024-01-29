 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vali Köşger: Deprem konutları Şubat sonunda teslim edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Köşger: Deprem konutları Şubat sonunda teslim edilecek

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrası yapımına başlanan afet konutlarından bin 589'unun Şubat ayı sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Deprem sonucunda Adana'da 13 bina yıkıldı ve 418 kişi hayatını kaybetti. Şu anda Adana genelinde 3 bin 204 konutun yapımı devam ederken tamamlanan yapılar, iş yerleri de dahil olmak üzere 8 bin 122 hak sahibine teslim edilecek.

Vali Köşger: Deprem konutları Şubat sonunda teslim edilecek
29.01.2024 - 23:39,
Abone Ol

Vali Köşger: "Deprem konutları Şubat sonunda teslim edilecek"

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrası yapımına başlanan afet konutlarından bin 589'unun Şubat ayı sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

6 Şubat depremlerinde Adana'da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kentteki hak sahipleri için Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde TOKİ tarafından afet konutları yapımına başlandı. Kent genelinde 3 bin 204 konutun yapımı devam ederken tamamlanan yapılar, iş yerleri de dahil olmak üzere 8 bin 122 hak sahibine teslim edilecek.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde yapımı süren afet konutlarını inceledi.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Köşger, konut teslimlerinin başlangıç tarihleri hakkında bilgi verdi.

Deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini ve acıların taze olduğunu söyleyen Köşger, "Belki bin yılın depremi diyeceğimiz bir afet yaşandı. Kentimizde 418 can kaybımız oldu. 8 bin 122 hak sahibi var. Onlar için yapılan çalışmalar depremin hemen ardından başlamıştı. İlk önce geçici olarak barınmaları sağlandı. Konteyner kentimizde 270'i aşkın vatandaşımız yaşıyor. 3 bin 204 konutun yapımı devam ediyor. Bin 589'unu şubat sonunda teslim edeceğiz. 4 ilçemizde çalışmalar sürerken bir yandan da ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Yıkım, yüzde 43 oranında tamamlandı. 2 bin 40 binada yıkımlar devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yavuz Selim Köşger, Çukurova, Deprem, Adana, Deprem, Valilik, Adana, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Köşger: Deprem konutları Şubat sonunda teslim edilecek - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Köşger: Deprem konutları Şubat sonunda teslim edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement