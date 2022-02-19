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Vali Pehlivan Cizre ESO ve TSO başkanları ile görüştü - Son Dakika

Vali Pehlivan Cizre ESO ve TSO başkanları ile görüştü

19.02.2022 00:59
Vali Pehlivan Cizre ESO ve TSO başkanları ile görüştü

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Cizre Esnaf Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile görüştü.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Cizre Esnaf Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile görüştü.

Bazı programlara katılmak üzere Cizre ilçesine gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ile görüştü. Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay ile birlikte Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, ekonomik konular, esnafın genel durumu, çalışma ve faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli hususlara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi, bilgi alışverişinde bulundu.

Akabinde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına geçen Vali Pehlivan, oda başkanı Salih Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Vali Pehlivan,TSO Başkanı Sevinç'ten iş adamlarının yaptığı yatırım ve faaliyetler,ilçenin ekonomik durumu, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların iş ve işleyişleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Pehlivan'ın Cizre'de gerçekleştirdiği programlara Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay eşlik etti. - ŞIRNAK

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Ali Hamza Pehlivan, Ticaret, Şırnak, Cizre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Pehlivan Cizre ESO ve TSO başkanları ile görüştü - Son Dakika Ekonomi


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