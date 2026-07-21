Vali Tavlı'dan Havza'da OSB, güvenlik ve yatırımlara yakın takip - Son Dakika
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Vali Tavlı'dan Havza'da OSB, güvenlik ve yatırımlara yakın takip

Vali Tavlı\'dan Havza\'da OSB, güvenlik ve yatırımlara yakın takip
21.07.2026 09:31  Güncelleme: 09:32
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilçede yapımı devam eden yatırımları inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilçede yapımı devam eden yatırımları inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, geleceğin sanayi haritasında Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun yükselen üretim merkezlerinden biri olarak gösterilen Havza OSB'yi ziyaret etti. Ziyarette Havza OSB Müdürü Emre Kadiroğlu, bölgede yürütülen çalışmalar ve yatırım süreçlerine ilişkin Vali Tavlı'ya bilgi verdi.

Program kapsamında Havza ilçesinde yürütülen asayiş, güvenlik, altyapı ve üstyapı hizmetleri ile ekonomik gelişim ve devam eden projelerin ele alındığı değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi. Vali Tavlı başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Vekili ve İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Havza Kaymakamı Samet Serin ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Vali Tavlı daha sonra yapımında sona yaklaşılan Havza Şehit Orhan Mutlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Tavlı, projenin bölgeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Samsun-Ankara karayolu üzerinde 22 dekarlık alanda inşa edilen tesis; Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçiriliyor. Hizmet binası, ofisler, sosyal donatı alanları, eğitim ve yaşam bölümleriyle modern bir trafik uygulama ve kontrol noktası olarak hizmet verecek tesisin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sunması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Tavlı'dan Havza'da OSB, güvenlik ve yatırımlara yakın takip - Son Dakika

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