Vali Tekbıyıkoğlu: "Kırıkkale savunma sanayisinin kalbidir" - Son Dakika
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Vali Tekbıyıkoğlu: "Kırıkkale savunma sanayisinin kalbidir"

17.03.2022 17:22
Vali Tekbıyıkoğlu: "Kırıkkale savunma sanayisinin kalbidir"

Kırıkkale'de düzenlenen "Hezarfen Orta Anadolu Projesi" açılış töreninde konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale savunma sanayisinin kalbidir.

Kırıkkale'de düzenlenen "Hezarfen Orta Anadolu Projesi" açılış töreninde konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale savunma sanayisinin kalbidir. Üretilmeyeni üretiyor ve üretmeye devam edecek. Makineden anlayan, teknikten anlayan bu üretilemez denilen cihazları, düzenekleri üretebilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) iş birliğinde "Hezarfen Orta Anadolu Projesi" açılış töreni gerçekleştirildi. Törende; Ahiler Kalkınma Ajansı bölge illeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde en fazla marka, patent, faydalı model ve tasarım başvuruları ödüllendirildi. Toplantının açılış konuşması Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol tarafından yapıldı. Programın devamında Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan tarafından KOBİ'lere bilgi verildi.

Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, tarihte bilim ve bilginin önemine değinerek, insanlık için bilgiye hükmetmenin her zaman kuvvetin bir sembolü olduğunu ve cihangir hükümdarlarının, büyük devlet adamlarının bilgiye ulaşmak için bilim adamlarını yanlarında bulundurmayı arzu ettiklerini söyledi.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Sadece iki insan arasında fark vardır. Ayet-i Kerime'de ifade edildiği gibi, 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' Tarihte de bunun örnekleriyle karşılaşıyoruz. Mohaç Meydan Muharebesi ve Preveze Deniz Muharebesinde toplarımızın düşman ordusunun elindeki topların menzilinden farkı, savaşların seyrini etkilemiştir. Bizim toplarımız onlara ulaşırken onların topları bize değmiyor. Bu durum o zamanki teknoloji üstünlüğünün bizim elimizde olduğunu gösteriyor. Bugün de Kırıkkale savunma sanayiinin kalbi. Üretilmeyeni üretiyor ve üretmeye devam edecek. Makineden anlayan, teknikten anlayan bu üretilemez denilen cihazları, düzenekleri üretebilecek kapasiteye sahibiz. Günümüz dünyasında bir yandan bilgiyi üretirken, bir yandan iyi ürünler ortaya çıkartırken aynı zamanda bunları korumak da çok önemli. Türk Patent ve Marka Kurumu öncelikle bu görevi üstleniyor. Üretilenlerin tersine mühendislikle çözümlemesinin engellenmesi ve menfaatin üreten kısımda kalması bu işin en kritik taraflarından bir tanesi. Bu anlamda projenin ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun konuşmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemal Başpınar, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan tarafından "Hezarfen Orta Anadolu Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandı. - KIRIKKALE

Vali Tekbıyıkoğlu: Kırıkkale savunma sanayisinin kalbidir

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Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Tekbıyıkoğlu: 'Kırıkkale savunma sanayisinin kalbidir' - Son Dakika


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