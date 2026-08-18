Balıkesir’de ata tohumuyla yetiştirilen beyaz kavunun hasadı başladı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma'nın kırsal Yeşilçomlu Mahallesi'nde düzenlenen kavun hasadı programına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Program kapsamında Yeşilçomlu Mahallesi'nde bulunan kavun tarlasını ziyaret eden Vali Ustaoğlu, kavunun yetiştirilme süreci, hasat çalışmaları ve üretimde karşılaşılan hastalıklarla mücadele hakkında tarla sahibi ve yetkililerden bilgi aldı. Tarladaki hasat çalışmalarını inceleyen Ustaoğlu, üreticiler tarafından ikram edilen kavunun tadına baktı ve hasat çalışmalarına katıldı.

Kavun hasadı programına Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Durna, Bandırma Belediye Başkan Vekili Sami Türkmen, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez ile Yeşilçomlu Mahalle Muhtarı Süleyman Öztaş da katıldı.

Programın devamında Yeşilçomlu Mahallesi'ne geçen Ustaoğlu, mahalle meydanında kavun üreticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kavun ticaretinin yapıldığı ve üreticiler tarafından kavun borsası olarak adlandırılan alanda üreticilerle görüşen Ustaoğlu, bölgedeki kavun üretimi ve piyasa hakkında bilgi aldı.

Ata tohumu kullanılarak susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen beyaz kavunun hasadının başladığı, hasadın önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Bölgede kavun veriminin geçen yıla göre arttığı öğrenildi.