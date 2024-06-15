Van'da Kurban Bayramı Arefesinde İkinci El Oto Pazarı Yoğunluk Yaşadı

Ekonomi

Van'da Kurban Bayramı arefesinde ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Kurban Bayramı arefesinde Tuşba ilçesinin ikinci el açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden yüzlerce vatandaş, yoğunluk oluşturdu. Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen oto pazarı, bayram öncesi dolayısıyla yoğun bir kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Araç almak için pazara gelenler, ihtiyacını karşılayacak uygun model araçlara ilgi duyuyor. Vatandaşlar özellikle bayram öncesi sorunsuz bir tatil geçirmek için yakıt cimrisi ikinci el araçlara rağbet etti.

"Fiyatlar düşüş eğiliminde"

Araç almak için sabahın erken saatlerinde açık oto pazarına gelen bir vatandaş, 500 bin lira civarında bir araca baktığını belirtti. Fiyatların geçen yılın Temmuz ayından bu yana düşüş eğiliminde olduğunu ifade eden vatandaş, insanların özellikle düşük model araçlara ilgi gösterdiğini söyledi.

Aracını satmak için gelen bir vatandaş da araç fiyatların düşük olmasına rağmen alış durumunun düşük olduğunu belirterek, umutlarının bayram sonrası olduğunu kaydetti. - VAN