Van'da Kurban Bayramı Arefesinde İkinci El Oto Pazarı Yoğunluk Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Van'da Kurban Bayramı Arefesinde İkinci El Oto Pazarı Yoğunluk Yaşadı

Van'ın Tuşba ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde ikinci el açık oto pazarına akın eden yüzlerce vatandaş, araç alım satımı için yoğunluk oluşturdu. Bayram öncesi sorunsuz bir tatil geçirmek isteyen vatandaşlar, yakıt cimrisi ikinci el araçlara ilgi gösterdi. Fiyatların düşüş eğiliminde olduğu belirtilirken, düşük model araçlara olan talebin arttığı ifade edildi.

15.06.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Kurban Bayramı arefesinde ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Kurban Bayramı arefesinde Tuşba ilçesinin ikinci el açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden yüzlerce vatandaş, yoğunluk oluşturdu. Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen oto pazarı, bayram öncesi dolayısıyla yoğun bir kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Araç almak için pazara gelenler, ihtiyacını karşılayacak uygun model araçlara ilgi duyuyor. Vatandaşlar özellikle bayram öncesi sorunsuz bir tatil geçirmek için yakıt cimrisi ikinci el araçlara rağbet etti.

"Fiyatlar düşüş eğiliminde"

Araç almak için sabahın erken saatlerinde açık oto pazarına gelen bir vatandaş, 500 bin lira civarında bir araca baktığını belirtti. Fiyatların geçen yılın Temmuz ayından bu yana düşüş eğiliminde olduğunu ifade eden vatandaş, insanların özellikle düşük model araçlara ilgi gösterdiğini söyledi.

Aracını satmak için gelen bir vatandaş da araç fiyatların düşük olmasına rağmen alış durumunun düşük olduğunu belirterek, umutlarının bayram sonrası olduğunu kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Tatil, Tuşba, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Kurban Bayramı Arefesinde İkinci El Oto Pazarı Yoğunluk Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:16:50. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Kurban Bayramı Arefesinde İkinci El Oto Pazarı Yoğunluk Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement