Van\'da Ramazan Bayramı sürecinde hizmet verecek fırınların listesi paylaşıldı

DSİ, Erzurum'a 25 milyar liralık 388 tesis inşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 21 yılda Erzurum'a 25 milyar 619 milyon lira değerinde 388 tesis inşa ettiğini açıkladı. DSİ, su yapıları inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getirirken, taşkın koruma tesisleri ile de can ve mal kayıplarını önlemek için mücadele ediyor. Erzurum'da sulama tesisleri, barajlar ve taşkın koruma tesisleri inşa eden DSİ, hizmetlerine devam edecek.