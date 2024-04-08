Van'da Ramazan Bayramı sürecinde hizmet verecek fırınların listesi paylaşıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Ramazan Bayramı sürecinde hizmet verecek fırınların listesi paylaşıldı

Van\'da Ramazan Bayramı sürecinde hizmet verecek fırınların listesi paylaşıldı

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, Ramazan Bayramı'nın ilk 3 gününde hizmet verecek olan ekmek fırınlarının tam listesini paylaştı. Bayramın birinci günü 12 fırın, ikinci günü 16 fırın ve üçüncü günü 24 fırın halka hizmet verecek.

08.04.2024 15:16
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Van'da Ramazan Bayramı sürecinde hizmet verecek olan fırınların listesi paylaşıldı.

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, bayramın ilk 3 gününde çalışacak olan ekmek fırınlarının tam listesini paylaştı. Yapılan bilgilendirmeye göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü Mis Tarım Ekmek Fabrikası, Polatlar 2 Ekmek Fabrikası, Van Gölü Fabrikası, Ünseli 4 Ekmek Fabrikası, Nur Güneş Ekmek Fabrikası, Köylüm Taş Ekmek Fabrikası, İstanbul Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, İskele Ekmek Fırını, Yusufoğlu Ekmek Fırını Fabrikası, Büyükşehir Ekmek Fabrikası, Başak Taş Ekmek fırını açık olacak.

İkinci günde ise Aslı Ekmek Fabrikası, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Sofi Baba Taş Ekmek, Ünseli 2 Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Başak Taş Ekmek, Mis Ekmek Fabrikası, Şekerler Ekmek Fabrikası, Basit Taş Ekmek, Akköprü Taş, Elif Unlu Mamulleri, Numune Taş Ekmek, Trabzon 4, Yalçınkaya Ekmek Fabrikası, İstanbul Ekmek Fabrikası, Göktat Ekmek Fabrikası, İbrahimoğlu Ekmek Fabrikası açık olacak.

Üçüncü günde de Kardeşler Ekmek Fabrikası, Özberk Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fırını, Van Exsan, Polatlar 2, Ekmek Dünyası, Baydemir, Salkım Taş Ekmek, Gölbaşı Taş Ekmek, Yeni Şekerler, Başak Taş Ekmek, Kervan Taş Ekmek, İstanbul Ekmek Fırını, Uyaş Ekmek Fırını, Uyaş Ekmek Fabrikası, Kampüs Taş Ekmek Fabrikası, Huzur Taş Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Sarmaşık Ekmek Fabrikası, Dostlar Taş Ekmek Fabrikası, Başit Ekmek Fabrikası, Büyükşehir Ekmek Fabrikası, Sarı Başak Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu, Çağdaş Ekmek Fabrikası, Ekmek Dünyası fırını açık olacak. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'da Ramazan Bayramı sürecinde hizmet verecek fırınların listesi paylaşıldı - Son Dakika

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