Van\'da Ramazan Bayramı sürecinde hizmet verecek fırınların listesi paylaşıldı

Van'da Ramazan Bayramı sürecinde hizmet verecek olan fırınların listesi paylaşıldı.
Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, bayramın ilk 3 gününde çalışacak olan ekmek fırınlarının tam listesini paylaştı. Yapılan bilgilendirmeye göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü Mis Tarım Ekmek Fabrikası, Polatlar 2 Ekmek Fabrikası, Van Gölü Fabrikası, Ünseli 4 Ekmek Fabrikası, Nur Güneş Ekmek Fabrikası, Köylüm Taş Ekmek Fabrikası, İstanbul Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, İskele Ekmek Fırını, Yusufoğlu Ekmek Fırını Fabrikası, Büyükşehir Ekmek Fabrikası, Başak Taş Ekmek fırını açık olacak.
İkinci günde ise Aslı Ekmek Fabrikası, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Sofi Baba Taş Ekmek, Ünseli 2 Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Başak Taş Ekmek, Mis Ekmek Fabrikası, Şekerler Ekmek Fabrikası, Basit Taş Ekmek, Akköprü Taş, Elif Unlu Mamulleri, Numune Taş Ekmek, Trabzon 4, Yalçınkaya Ekmek Fabrikası, İstanbul Ekmek Fabrikası, Göktat Ekmek Fabrikası, İbrahimoğlu Ekmek Fabrikası açık olacak.
Üçüncü günde de Kardeşler Ekmek Fabrikası, Özberk Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fırını, Van Exsan, Polatlar 2, Ekmek Dünyası, Baydemir, Salkım Taş Ekmek, Gölbaşı Taş Ekmek, Yeni Şekerler, Başak Taş Ekmek, Kervan Taş Ekmek, İstanbul Ekmek Fırını, Uyaş Ekmek Fırını, Uyaş Ekmek Fabrikası, Kampüs Taş Ekmek Fabrikası, Huzur Taş Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Sarmaşık Ekmek Fabrikası, Dostlar Taş Ekmek Fabrikası, Başit Ekmek Fabrikası, Büyükşehir Ekmek Fabrikası, Sarı Başak Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu, Çağdaş Ekmek Fabrikası, Ekmek Dünyası fırını açık olacak. - VAN
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümir Uysal, ATSO Başkanı Ali Bahar, ATB Başkanı Ali Çandır, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Mesajlarda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma vurgusu yapıldı ve bayramın huzur, mutluluk, sağlık ve barış dolu güzel günler getirmesi temenni edildi.
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, MÜSİAD ailesi olarak tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Aykaç, bayramların insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren ilahi bir armağan olduğunu belirtti ve çocuklara örnek bir bayram yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Aykaç, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 21 yılda Erzurum'a 25 milyar 619 milyon lira değerinde 388 tesis inşa ettiğini açıkladı. DSİ, su yapıları inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getirirken, taşkın koruma tesisleri ile de can ve mal kayıplarını önlemek için mücadele ediyor. Erzurum'da sulama tesisleri, barajlar ve taşkın koruma tesisleri inşa eden DSİ, hizmetlerine devam edecek.
Samsun'da Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala çarşı pazar adeta bayram etti. Vatandaşlar bayramlık alışveriş yapmak için AVM'lerin yanı sıra İstiklal, Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet Caddelerine akın etti. Giysi satan dükkanlar ve şeker/tatlı satan esnaf yoğun ilgi gördü. Kuyumcular ve ATM önlerindeki hareketlilik dikkat çekerken, parklar ve eğlence merkezleri de çocuklarla dolup taştı.
Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na 2 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonyaya ilgi gösterdi. Çarşı esnafı, yoğunluğun bayram boyunca devam edeceğini belirtti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte berber ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Bayram arifesinde temiz ve bakımlı görünmek isteyen vatandaşlar, randevu alarak bu yoğunluğun daha kolay yönetilebileceğine dikkat çekti.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, tatlı, çikolata ve şekerleme üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi. Ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi. Ayrıca et ürünü satışı yapan iş yerleri ve lokantalar da denetlendi. Kırklareli ve Tekirdağ'da da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan Altın Vize uygulamasının kaldırılacağını duyurdu. Altın Vize, yabancılara ev satın alma veya yatırım yapma karşılığında geçici veya kalıcı oturma izni veriyordu. Hükümet, konut fiyatlarını kontrol altına almayı hedeflerken, yeni kararın kapsamı ve yürürlüğe geçme tarihi henüz açıklanmadı.
Amasya'da Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala tatlıcılar da tatlı telaşı yaşamaya başladı. Tatlıcılar, misafirlere ikramlıkların başında gelen baklavaları hazırlayarak müşterilerini beklemeye başladı. Tatlı fiyatları ise kilogramı 250 lira ile 580 lira arasında değişiyor.
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