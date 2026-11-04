Van'da sürücüler 15 Kasım'ı beklemeden oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Van'da sürücüler 15 Kasım'ı beklemeden oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

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Van\'da sürücüler 15 Kasım\'ı beklemeden oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
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Van\'da sürücüler 15 Kasım\'ı beklemeden oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
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Van'da yüksek kesimlerde etkili kar ve düşen sıcaklıklar, 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerde 10-15 gündür yoğunluk oluşturdu. Sürücüler, ceza yememek ve güvenlik için lastik değişimini 15 Kasım'a bırakmamaları yönünde uyarılıyor.

Van'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kala, Van'daki oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi, sürücüleri kış hazırlıklarını erkene almaya yöneltti.

Kış lastikleri; soğuk hava şartlarında yolu daha iyi kavraması, yol tutuşunu artırması ve fren mesafesini kısaltarak kaza riskini azaltması bakımından sürüş güvenliğinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar ise hava sıcaklıklarının düşmeye ve don olaylarının görülmeye başladığı bölgelerde sürücülerin 15 Kasım'ı beklemeden kış lastiklerine geçmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Yaklaşık 9 yıldır lastikçilik yaptığını belirten Faruk Gör, Van'ın değişken hava şartları nedeniyle sürücülerin kış lastiği değişimini son günlere bırakmaması gerektiğini belirtti. 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulamasının geçerli olduğunu ifade eden Gör, "Van'ın hava şartları belli olmuyor. İklim şartlarımız gereği her an kar yağabilir. Ben kendi ailemle gönül rahatlığıyla ve güvenli bir şekilde trafiğe çıkmak istiyorum. Trafiğe çıktığım zaman gerekli önlemleri aldığım için herhangi bir problem yaşamıyorum. Ancak karşı tarafın önlemini almadan trafiğe çıkması hem benim ailemi hem de kendisini riske atıyor. Halkı ve milleti riske atmanın bir anlamı yok. Bundan dolayı lastikleri erken değiştirmenin faydası var. Ne kadar erken değiştirirseniz o kadar iyi olur" dedi.

"Son 10-15 gündür yoğunluk yaşıyoruz"

Son 10-15 gündür iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını dile getiren Gör, vatandaşların hem muhtemel kar yağışına hazırlıklı olmak hem de zorunlu uygulama nedeniyle lastik değişimini erkene aldığını belirtti. Gör, "Kendi müşterilerimizin yanı sıra dışarıdan gelen müşterilerimiz de oluyor. Bunun bir nedeni, kar yağdığı gün lastikçilerin aşırı yoğun olması ve vatandaşların yolda kalmamak için lastiklerini önceden değiştirmek istemesi. Bir diğer nedeni ise uygulamanın 15 Kasım'da başlaması. Vatandaşlar hem ceza yememek hem de kendi canlarını ve başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için bir an önce gelip lastiklerini değiştiriyor" diye konuştu.

"Lastik değişimi 10 dakika sürüyor"

Lastik değişiminin balans ayarıyla birlikte yaklaşık 10 dakika sürdüğünü kaydeden Gör, yoğunluğun arttığı dönemlerde sürücülerin uzun süre sıra beklemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Kendi iş yerlerinde müşterileri en fazla 15 dakika içerisinde uğurladıklarını belirten Gör, "Ancak 15 Kasım'da yoğunluk yaşandığında vatandaşlar sıra beklemek zorunda kalıyor. Önünüzde 6-7 araç olabiliyor. Bu da yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arasında bekleme süresi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Araçta en önemli unsurlardan biri lastiktir"

Sürücülerin lastik alırken üretim tarihine ve diş derinliğine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Gör, eski tarihli ve yıpranmış lastiklerin güvenlik açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Müşterilerine mümkün olduğunca çıkma lastik yerine sıfır lastik tercih etmelerini önerdiklerini ifade eden Gör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle lastiğin üretim tarihine dikkat ediyoruz. Lastiğin üretim tarihi çok gerideyse müşterilerimizi mutlaka uyarıyoruz. Hatta bu lastiği kullanmamalarını söylüyoruz. Lastiğin yeni tarihli olması ve dişlerinin iyi durumda bulunması önemli. Elimizden geldiğince müşterilerimize çıkma lastik yerine sıfır lastik tercih etmelerini öneriyoruz. Çünkü bu hem can güvenliği hem de insanların hayatı açısından önemli. Can tehlikeye atılmaması lazım. Bir araçta en önemli unsurlardan biri lastiktir."

Kaynak: İHA
Kış lastiği uygulamasıOtomobilEkonomiGüncelVanSon Dakika

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