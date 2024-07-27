Van'da Turizmciler ve Acente Temsilcileri Yetersiz Uçak Seferlerine Karşı Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Turizmciler ve Acente Temsilcileri Yetersiz Uçak Seferlerine Karşı Yürüyüş Düzenledi

Van'da bir araya gelen turizmciler ve acente temsilcileri, yetersiz uçak seferlerine karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, Van'ın nüfusunun artması ve bölgenin çekim merkezi olması nedeniyle uçak yolcu sayısının da arttığı belirtilerek, Ferit Melen Havalimanı'nın yeterli ilgiyi ve sefer sayılarını göremediği ifade edildi.

27.07.2024 13:50
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Van'da bir araya gelen turizmciler ile acente temsilcileri, yetersiz uçak seferlerine ilişkin bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Van TSO binası önünde bir araya gelen çok sayıda turizmci ile acente temsilcisi, "Van Uçamıyor" temasıyla İskele Caddesinden başlayarak bir yürüyüş düzenledi. Beşyol Meydanından, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde bulunan kent meydanına kadar devam eden yürüyüş, basın açıklamasıyla son buldu. Burada basın açıklamasını okuyan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ülkenin en doğusunda yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşımda genellikle havayolunun tercih edildiği Van'ın 1 milyon 120 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık 19'uncu kent olduğunu belirtti. Hinterlandında bulunan 5 milyon nüfusa hizmet veren kentin, bölgenin çekim merkezi olduğunu ifade eden Takva, "Her yıl artan nüfusu ve bölgenin cazibe merkezi olan şehrimizde buna bağlı olarak uçak yolcu sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Kendi vatandaşlarımızın yanı sıra İran ve Irak'tan İlimize gelen vatandaşlar, Ülkemizin batı illerine gitmek için havayolu ulaşımını tercih etmektedir. Türkiye'nin en eski hava meydanlarından bir tanesi olan Ferit Melen Havalimanı ne yazık ki gerekli ilgiyi ve sefer sayılarını görememektedir" dedi.

"Uçak sorunu henüz çözülmüş değil"

Tüm potansiyellere ve taleplere rağmen ortalama 10-12 arasında değişen uçak sefer sayılarının ihtiyaca karşı gelmediğini dile getiren Takva, "Uzun yıllardır devam eden, dile getirilen ve sosyal medyada 'Van Uçamıyor' sloganına dönüşen uçak sorunu henüz çözülmüş değil. Kent dinamiklerinin tamamının yer aldığı ve sorunun çözümü konusunda daha önce Ferit Melen Havalimanı'nda kitlesel basın açıklaması yapılmış olmasına rağmen sonuç alınamamıştır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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