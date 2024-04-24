Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı

Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenecek olan Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı için hazırlıklar tamamlandı. Fuar, tarım ve hayvancılık sektörünün buluşma noktası olacak ve birçok ürün sergilenecektir.

24.04.2024 09:37  Güncelleme: 09:49
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İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl 14. kez kapılarını açacak olan 'Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı' için hazırlıklar tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Fuar Koordinatörü Veysi Uygun, "2010 yılından itibaren düzenli olarak organize edilen ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu ekseninde sektörün buluşma noktası olan fuar, bölgenin en büyük çiftçi buluşması haline gelmiştir. Bölgede tüm çiftçiler ve tarım birimleri tarafından beklenen fuarımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Van Valiliği, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ziraat odaları tarafından desteklenmektedir. Fuarımızda, tarım ve hayvancılık aletleri, yeni teknoloji traktör modelleri, tohum, sulama sistemleri, gıda ve birçok farklı alanda ürünler sergilenecektir. Her yıl traktör satışlarında satış rekorları kıran fuarımıza, başta ilimiz çiftçileri olmak üzere çevre illerinden Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş ve Bitlis'ten çiftçilerimiz fuara davet edilmiştir" dedi.

Açıklamasında fuarın önemine değinen Uygun, "Günümüz dünyasında tarım ve hayvancılığın değeri her geçen gün artmaktadır. Sadece bölgenin değil dünyanın sayılı tarım üretimini gerçekleştiren ülkemizde, sektörü yeni teknolojilerle buluşturmak ve üretim kapasitesini artırmak için fuarımızı her geçen yıl büyütüp tarım ve hayvancılık sektörüne katkısını artırmaktayız" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. olarak fuara çok iyi hazırlandıklarını belirten Uygun, "14'üncüsü düzenlenen fuarımıza tüm bölge tarım ve orman il müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret odaları ve ticaret borsalarından ziyaretçi beklenmektedir. Her yıl on binlerce ziyaretçiyi yüzlerce profesyonel katılımcıyla buluşturan fuarımız, 2024 yılında 100 firma ve 150'den fazla markayı 50 bin ziyaretçiyle buluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca fuarımızda Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla 'en güzel kuzu' yarışması düzenlenecektir. Yarışmada dereceye giren ve ayrıca katılan tüm yarışmacılara ödüller takdim edilecektir. Fuarımıza her yıl gelenek haline gelen ücretsiz fidan dağıtımı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 81 ilden gelen yöresel lezzetler fuarda sergilenecektir. Fuar boyunca ücretsiz servislerimiz halkımızın ve çiftçilerimizin hizmetinde olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle fuarımızın başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını dileriz. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde 25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan bu büyük şölene tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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