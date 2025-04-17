Van'ın Muradiye İlçesinde Petrol Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Van'ın Muradiye İlçesinde Petrol Arama Çalışmaları Başladı

Van\'ın Muradiye İlçesinde Petrol Arama Çalışmaları Başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları kapsamında Beşparmak Mahallesi Kürzot bölgesine 200 tonluk dev sondaj kulesi kuruldu.

17.04.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları kapsamında Beşparmak Mahallesi Kürzot bölgesine 200 tonluk dev sondaj kulesi kuruldu.

Muradiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımda yer alan dağın eteklerinde başlatılan çalışmalar, zorlu coğrafyaya rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları da 24 saat esasına göre nöbet tutarak saha çalışmalarına eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde TPAO ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan sahada yaklaşık 200 personel görev yapıyor. Bölgedeki çalışmaların dört mevsim boyunca aralıksız süreceği bildirildi. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, süreci yakından takip etti.

"Ruslar günlük 5 ton petrol çıkarmış"

Konuya ilişkin konuşan AK Parti Van İl Başkanı Arvas, bölgenin tarihi olarak da petrol geçmişine sahip olduğunu belirtti. Arvas, "Muradiye ilçemize 25 kilometre mesafedeki Beşparmak-Kürzot bölgesi, Özalp sınırlarımız içerisinde yer alıyor. 1915 Rus-Ermeni istilası döneminde Ruslar tarafından burada günlük 5 ton petrol çıkarıldığı ve buradan çekildiği sırada kuyunun üzerini kapattıkları biliniyor. Bugün bile derenin dibinde o dönemki faaliyetlerin izlerine rastlanabiliyor. Çıkarılan petrol o dönemde Van Gölü üzerindeki teknelerde, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde kullanılmış" dedi.

"Bölge terörden arındırıldı, çalışmalar başladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iki yıl önce sundukları raporla birlikte bölgede yapılan uydu taramaları ve hazırlıkların ardından, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla sondaj çalışmalarının başlatıldığını belirten Arvas, "200 tonluk kuleyle 1050 metre derinliğe inilerek petrol aranıyor. Kaliteli ve yüksek graviteye sahip petrol bulunması durumunda, ülkemiz ekonomisine ve bölge istihdamına önemli katkılar sağlanacaktır" diye konuştu.

Sahada elde edilecek veriler, başka bölgelerde yapılacak sondajlar için yol gösterici olacağını vurgulayan Arvas, "Çatak bölgemizde de petrol, maden ve sıcak su kaynaklarımız mevcut. İnşallah, terörden uzak bir dönemde bu kaynakları ekonomimize kazandıracağız. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muradiye, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Çevre, TPAO, TPAO, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'ın Muradiye İlçesinde Petrol Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Van'ın Muradiye İlçesinde Petrol Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement